Hofreitschule: Hinter den Stalltüren rumorte es

„Ich nehme gerne meine Verantwortung für die Republik wahr und stehe im Interesse der Spanischen Hofreitschule für einen geordneten Übergang bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers nach einer Ausschreibung zur Verfügung“, wurde Patek in einer Aussendung zitiert. Sie freue sich auch, dass ihr Land- und Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) seine volle Unterstützung zugesichert habe.

Aufsichtsrat kündigte umgehend Ausschreibung an

„Mit den Maßnahmen ist der Aufsichtsrat seiner Verantwortung nachgekommen und hat die von ihm eingeleiteten Untersuchungen konsequent umgesetzt“, hieß es weiter. Er sei froh, dass man Maria Patek für die Funktion „in einer schwierigen Phase gewinnen“ konnte und damit die Hofreitschule „wieder in einen sicheren Hafen führen“ könne, sagte Vorsitzender Martin Winkler. Die Ausschreibung nach dem Stellenbesetzungsgesetz werde umgehend erfolgen. Vielleicht diesmal doch mit einer gewissen Fachexpertise als Voraussetzung.