Taxes evaded
Suspect traveled to Dubai despite investigations
Two Linz residents are said to have evaded around one million euros in taxes with their luxury car spare parts business. One of them posts his luxury life, including exclusive events and extravagant trips, online. As the presumption of innocence applies, this is his best right - but it doesn't make the best impression.
Sports cars have always made hearts beat faster. The uproar was correspondingly great at the beginning of October when the financial police reported that a dealer in luxury car spare parts was under investigation.
