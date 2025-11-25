Schock für Bewohner: Arsen im Trinkwasser

Die Ursache für die Verunreinigung ist Gegenstand laufender Untersuchungen. „Vermutlich stammt das Arsen aus der Quelle beziehungsweise aus dem umliegenden Gestein. Sobald wir genau wissen, wo das Problem liegt, leiten wir technische Maßnahmen ein“, erklärt der Bürgermeister. Geplant ist der Einsatz einer speziellen Aufbereitungsanlage, „wir hoffen, dass wir diese schon nächste Woche bekommen.“