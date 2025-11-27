Mit den Öffis auf die Piste: Ganz ohne Hektik

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Zug und Ski-Shuttle bringen Wintersportler hier einfach zur Abfahrt.
Der Duft von frischem Schnee und Vorfreude liegt schon früh am Morgen in der Luft – die Idee: Mit den Öffis von der Landeshauptstadt auf die Skipiste. Los geht die Reise am Hauptbahnhof von Klagenfurt, das Winterparadies wartet!
Und so könnte diese Reise aussehen: Statt Ärger über Straßenverkehr und Baustellen entlang der Strecke – wie etwa im Februar diesen Jahres, als vor dem Wegfahren erst einmal die Windschutzscheibe enteist werden musste – steht heute etwas anderes im Mittelpunkt: gemeinsame Zeit. Nachdem die Ski und -schuhe sicher im Zugabteil verstaut sind, wird erst einmal gefrühstückt.
Informationen zu Fahrplänen und Co. gibt es am Donnerstag, 27. November, in der 10.-Oktober-Straße in Hermagor – von 15 bis 20 Uhr!
Die Thermoskanne mit Tee wird herumgereicht, die Köstlichkeiten vom Bahnhofsbäcker verteilt. Aus dem Fenster zu sehen: der Wörthersee, die angezuckerten Baumwipfel, die ersten weißen Flecken, die immer ländlichere Gegend.
In Hermagor angekommen wartet schon der Skibus – ein eigener Shuttle bringt Öffi-Wintersportler von 5. Dezember bis 6. April direkt zum Millennium-Express am Nassfeld. Der Skitag kann beginnen! Einige Stunden voller Action und einen Kaiserschmarrn später geht’s mit dem Zug wieder heim – ganz ohne Hektik, dafür mit einem Schläfchen während der Fahrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.