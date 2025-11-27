Vorteilswelt
Kärnten per Bus

Mit den Öffis auf die Piste: Ganz ohne Hektik

Kärnten
27.11.2025 05:00
Mit dem Zug zum Skifahren – das ist gar kein Problem
Mit dem Zug zum Skifahren – das ist gar kein Problem(Bild: Peter Maier)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Zug und Ski-Shuttle bringen Wintersportler hier einfach zur Abfahrt.

Der Duft von frischem Schnee und Vorfreude liegt schon früh am Morgen in der Luft – die Idee: Mit den Öffis von der Landeshauptstadt auf die Skipiste. Los geht die Reise am Hauptbahnhof von Klagenfurt, das Winterparadies wartet!

Und so könnte diese Reise aussehen: Statt Ärger über Straßenverkehr und Baustellen entlang der Strecke – wie etwa im Februar diesen Jahres, als vor dem Wegfahren erst einmal die Windschutzscheibe enteist werden musste – steht heute etwas anderes im Mittelpunkt: gemeinsame Zeit. Nachdem die Ski und -schuhe sicher im Zugabteil verstaut sind, wird erst einmal gefrühstückt.

Auskünfte:

Informationen zu Fahrplänen und Co. gibt es am Donnerstag, 27. November, in der 10.-Oktober-Straße in Hermagor – von 15 bis 20 Uhr!

Die Thermoskanne mit Tee wird herumgereicht, die Köstlichkeiten vom Bahnhofsbäcker verteilt. Aus dem Fenster zu sehen: der Wörthersee, die angezuckerten Baumwipfel, die ersten weißen Flecken, die immer ländlichere Gegend. 

In Hermagor angekommen wartet schon der Skibus – ein eigener Shuttle bringt Öffi-Wintersportler von 5. Dezember bis 6. April direkt zum Millennium-Express am Nassfeld. Der Skitag kann beginnen! Einige Stunden voller Action und einen Kaiserschmarrn später geht’s mit dem Zug wieder heim – ganz ohne Hektik, dafür mit einem Schläfchen während der Fahrt.

Energiewende als Ziel
Sorge um 380-kV-Leitung: Wie entstehen Netzkosten?
Kärnten per Bus
