Mit den Öffis auf die Piste: Ganz ohne Hektik

Und so könnte diese Reise aussehen: Statt Ärger über Straßenverkehr und Baustellen entlang der Strecke – wie etwa im Februar diesen Jahres, als vor dem Wegfahren erst einmal die Windschutzscheibe enteist werden musste – steht heute etwas anderes im Mittelpunkt: gemeinsame Zeit. Nachdem die Ski und -schuhe sicher im Zugabteil verstaut sind, wird erst einmal gefrühstückt.