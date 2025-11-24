Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Theater-Oscar“

Nestroy-Preis: Bestes Theater aus Oberösterreich

Oberösterreich
24.11.2025 13:00
Szene aus „The Broken Circle“, ein Stück über ein krebskrankes Kind, in den Linzer Kammerspielen
Szene aus „The Broken Circle“, ein Stück über ein krebskrankes Kind, in den Linzer Kammerspielen(Bild: Petra Moser)

Wer gewinnt, schreibt ein Stück Bühnengeschichte: Am Sonntagabend wurde im Wiener Volkstheater der Nestroy-Theaterpreis vergeben. Unter 42 Nominierungen war das Landestheater Linz in zwei Kategorien gelistet. Sara Ostertags Inszenierung „The Broken Circle“ für die Kammerspiele wurde zur besten Bundesländer-Produktion gekürt.

Der Nestroy-Theaterpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung für Schauspiel und Theater in Österreich. Der „Oscar“ der heimischen Bühnenwelt wurde am Sonntagabend bei einer Gala im Wiener Volkstheater vergeben.

Das Landestheater Linz war in zwei Kategorien nominiert. Christian Higer beeindruckte in der Vorauswahl als Karl Anton Winter in dem Stück „Die Flucht“ von Lida Winiewicz und Ernst Waldbrunn, er bekam die Auszeichnung aber nicht.

Beste Produktion aus den Bundesländern
Aber das Landestheater Linz konnte die „beste Bundesländer-Aufführung“ für sich entscheiden: Die Wiener Theatermacherin Sara Ostertag hatte im Februar 2025 in den Linzer Kammerspielen „The Broken Circle“ inszeniert, ein Stück über ein krebskrankes Kind. Für sie war es viel mehr als eine Geschichte: Sie ist selbst Mutter eines Kindes, das an Leukämie erkrankt war, wir haben darüber berichtet.

Ostertag fand für die starke Geschichte Bilder, die unter die Haut gehen. Nun bekam sie zurecht den Nestroy-Preis für diese grandiose Regie.

Lesen Sie auch:
Regisseurin Sara Ostertag inszenierte in Linz ein Stück über ein todkrankes Kind.
Krone Plus Logo
Wenn Kind Krebs hat
„Man ist dieser Situation einfach ausgeliefert“
13.02.2025
Gastro-Influencer
„Krauli“ Held: Geh in die Küche, schau was da ist!
23.11.2025
Nestroy 2025
Zwei Nominierungen, zwei starke Geschichten
19.11.2025

Bestätigung für Landestheater Linz
„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die beeindruckende Arbeit von Sara Ostertag und zugleich eine Bestätigung für die außergewöhnliche künstlerische Qualität, die am Landestheater Linz geboten wird“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Ostertag hat eine besondere Nähe zu Linz, denn sie fungiert auch seit 2015 als Co-Leiterin des Internationalen Kinder- und Jugendtheaterfestivals Schäxpir, das biennal an Linzer Bühnen stattfindet.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.139 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Oberösterreich
Wegen Rezession
Baufirma mit zwei Millionen Euro Schulden pleite
„Theater-Oscar“
Nestroy-Preis: Bestes Theater aus Oberösterreich
Krone Plus Logo
Trauner holt Titel
Hält dieser Muskelprotz auch eine „Granate“ aus?
Krisen-Pflegeeltern
„Wir fangen die Kinder auf und geben ihnen Halt“
Krone Plus Logo
Bei mobiler Pflege
Rotes Kreuz und Caritas tauschen Mitarbeiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf