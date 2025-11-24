Nestroy-Preis: Bestes Theater aus Oberösterreich

Beste Produktion aus den Bundesländern

Aber das Landestheater Linz konnte die „beste Bundesländer-Aufführung“ für sich entscheiden: Die Wiener Theatermacherin Sara Ostertag hatte im Februar 2025 in den Linzer Kammerspielen „The Broken Circle“ inszeniert, ein Stück über ein krebskrankes Kind. Für sie war es viel mehr als eine Geschichte: Sie ist selbst Mutter eines Kindes, das an Leukämie erkrankt war, wir haben darüber berichtet.