Illegale Wettfahrt

Lenker mit Probeführerschein lieferte sich Rennen

Chronik
24.11.2025 15:00
(Bild: Christof Birbaumer)

Polizisten konnten am Wochenende auf der B1 bei Leonding zwei Autolenker aus dem Verkehr ziehen, die dort ein illegales Wettrennen durchgeführt haben sollen. Dabei waren sie teils doppelt so schnell unterwegs, wie erlaubt.

Eine Polizeistreife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich wurde Samstag gegen 23 Uhr auf der B1 Salzburger Straße im Gemeindegebiet von Leonding auf zwei Fahrzeuge aufmerksam. Diese waren augenscheinlich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und führten eine Messung durch. Die Auswertung ergab, dass das vordere Fahrzeug, nach Abzug der Toleranzwerte, mit 150 km/h und das zweite Fahrzeug mit 141 km/h in der 70 km/h Beschränkung unterwegs war.

Beide Lenker (17 und 24) wurden gestoppt und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land einen Probeführerschein besitzt. Dieser wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

Auch der 24-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie werden angezeigt.

Illegale Wettfahrt
