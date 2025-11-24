Tankstellen-Räuber kam mit seiner Beute nicht weit

Seine Drogenabhängigkeit und damit einhergehende finanzielle Probleme drängten einen 20-jährigen Linzer zu einer Verzweiflungstat. Der junge Mann überfiel am Sonntagabend mit einem Messer bewaffnet eine Tankstelle. Die Angestellte und ein Kunde flüchteten in ein Büro, der Täter wurde anschließend rasch geschnappt.
Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Linz geklärt. Ein 20-jähriger Mann aus Linz ist verdächtig am Sonntag gegen 20.15 Uhr eine Tankstelle in Linz überfallen zu haben. Der 20-Jährige begab sich mit einem Messer bewaffnet und mit einer selbstangefertigten Sturmhaube maskiert in die Jet-Tankstelle in der Linzer Friedhofstraße, wo er eine Angestellte sowie einen Kunden bedrohte. Der Verdächtige nötigte die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld.
Rucksack und Zigartten gestohlen
Da die Angestellte den Aufforderungen nicht nachkam bzw. mit dem Kunden in das Büro flüchtete, versuchte der 20-Jährige vergeblich die Kassenlade aufzubrechen. Schlussendlich nahm er mehrere Zigarettenpackungen sowie den Rucksack der Angestellten an sich und flüchtete aus der Tankstelle. Aufgrund der unverzüglich eingeleiteten Alarmfahndung konnte der Verdächtige unmittelbar nach der Tat in Tatortnähe von Beamten der Polizei Leonding festgenommen werden.
Der 20-Jährige wurde aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Als Motiv gab er finanzielle Probleme und seine Drogenabhängigkeit an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.