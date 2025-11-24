Tankstellen-Räuber kam mit seiner Beute nicht weit

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Linz geklärt. Ein 20-jähriger Mann aus Linz ist verdächtig am Sonntag gegen 20.15 Uhr eine Tankstelle in Linz überfallen zu haben. Der 20-Jährige begab sich mit einem Messer bewaffnet und mit einer selbstangefertigten Sturmhaube maskiert in die Jet-Tankstelle in der Linzer Friedhofstraße, wo er eine Angestellte sowie einen Kunden bedrohte. Der Verdächtige nötigte die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld.