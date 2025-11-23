Kälte mit Glatteisgefahr: Winter bleibt vorerst!

Nach dem ersten Schneefall kämpft sich am Sonntag langsam die Sonne durch – doch der Winter bleibt uns vorerst erhalten. Vorsicht: Zu Wochenbeginn bringt milde Luft Regen und damit Glatteisgefahr! Nahezu ganz Österreich gibt sich dann grau in grau und ab diesem Zeitpunkt ist nur mit wenig Sonne zu rechnen. Eine ordentliche Portion Neuschnee ist ebenfalls im Gepäck.
Die ersten Schneeflocken in der Bundeshauptstadt zauberten am Sonntag schon vorweihnachtliche Stimmung – und blieben zur Überraschung vieler sogar über Nacht liegen. Laut Wetterexperten fielen zwar keine Rekordmengen, doch vom üblichen Novembergrau war kaum mehr etwas zu sehen. Autofahrer mussten bereits einige Zentimeter Eis und Schnee von ihren Scheiben kratzen.
Vorsicht: Glatteis und Regen am Montag!
Frohe Botschaft für Winter-Fans: Frost und Kälte bleiben! Autofahrer müssen allerdings besonders aufpassen, denn mit dem ersten Schnee kommt naturgemäß das alljährliche Straßenchaos. Am Montagmorgen drohen zudem Glatteis und gefrierender Regen, besonders im Pendlerverkehr. Am Nachmittag setzen im Südwesten neue Niederschläge ein, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1400 Metern. Zu kräftigen Windböen kommt es lediglich an der Alpennordseite. In der Früh heißt es: Warm einpacken! Bis zu minus elf Grad sind zu erwarten, mit Höchstwerten bis plus zwei Grad. Am Nachmittag wird es wieder etwas wärmer, das Thermometer klettert immerhin auf bis zu acht Grad.
Auch der Dienstag zeigt sich grau und düster, der Himmel ist vollständig bedeckt. Zeitweise ist mit Regen zu rechnen, vor allem im Süden. Am Nachmittag ist es überwiegend im Nordosten trocken. Die Schneefallgrenze bleibt ähnlich wie am Montag, sinkt aber etwas weiter auf 400 bis 1500 Meter. Tagsüber bleibt es überwiegend kalt, mit Temperaturen zwischen minus vier und plus sechs Grad.
Neuschnee bis in tiefe Lagen
Am Mittwoch bringt kalte Luft endlich wieder eine ordentliche Portion Neuschnee. Besonders auf der Alpennordseite, im Norden sowie im Nordosten schüttelt Frau Holle kräftig ihre Betten aus. In tiefen Lagen von rund 300 Höhenmetern ist dabei eher mit dem unbeliebten Mix aus Schneeregen und Schlamm zu rechnen. Erst am Abend klingt der Regen langsam wieder ab. Das beste Wetter und damit am wenigsten Schnee bekommt der Süden Österreichs. Mit einer sicheren Wetterprognose in dieser Region halten sich Experten aber noch zurück. Auch an diesem Tag ist es noch frostig und kalt: Minus sieben bis plus fünf Grad werden hier erwartet.
Am Donnerstag halten sich auf der Alpennordseite, im Norden und Nordosten noch dichte Nebelfelder, im Bergland wirbeln vereinzelt Schneeflocken durch die Luft. Doch von Westen her klart es langsam auf, in vielen Regionen zeigt sich vereinzelt die Sonne. Besonders im Süden und Südosten bleibt es meist sonnig. Die Temperaturen liegen frühmorgens zwischen minus zehn und null Grad, am Nachmittag zwischen null und plus fünf Grad.
Sonnenschein zum Wochenende
Am Freitag setzt sich dann vollends die Sonne durch, während von Westen deutlich mildere Luft einströmt. In den Tälern im Norden und in Beckenlagen des Südens halten sich hartnäckige Nebelfelder. Die Frühwerte liegen zwischen eisigen minus 13 und minus eins Grad, die Tageshöchstwerte zwischen minus zwei und plus sechs Grad.
