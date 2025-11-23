Kälte mit Glatteisgefahr: Winter bleibt vorerst!

Neuschnee bis in tiefe Lagen

Am Mittwoch bringt kalte Luft endlich wieder eine ordentliche Portion Neuschnee. Besonders auf der Alpennordseite, im Norden sowie im Nordosten schüttelt Frau Holle kräftig ihre Betten aus. In tiefen Lagen von rund 300 Höhenmetern ist dabei eher mit dem unbeliebten Mix aus Schneeregen und Schlamm zu rechnen. Erst am Abend klingt der Regen langsam wieder ab. Das beste Wetter und damit am wenigsten Schnee bekommt der Süden Österreichs. Mit einer sicheren Wetterprognose in dieser Region halten sich Experten aber noch zurück. Auch an diesem Tag ist es noch frostig und kalt: Minus sieben bis plus fünf Grad werden hier erwartet.