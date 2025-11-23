Vorteilswelt
Neuschnee in Sicht

Kälte mit Glatteisgefahr: Winter bleibt vorerst!

Wien
23.11.2025 13:45

Nach dem ersten Schneefall kämpft sich am Sonntag langsam die Sonne durch – doch der Winter bleibt uns vorerst erhalten. Vorsicht: Zu Wochenbeginn bringt milde Luft Regen und damit Glatteisgefahr! Nahezu ganz Österreich gibt sich dann grau in grau und ab diesem Zeitpunkt ist nur mit wenig Sonne zu rechnen. Eine ordentliche Portion Neuschnee ist ebenfalls im Gepäck.

0 Kommentare

Die ersten Schneeflocken in der Bundeshauptstadt zauberten am Sonntag schon vorweihnachtliche Stimmung – und blieben zur Überraschung vieler sogar über Nacht liegen. Laut Wetterexperten fielen zwar keine Rekordmengen, doch vom üblichen Novembergrau war kaum mehr etwas zu sehen. Autofahrer mussten bereits einige Zentimeter Eis und Schnee von ihren Scheiben kratzen.

Vorsicht: Glatteis und Regen am Montag!
Frohe Botschaft für Winter-Fans: Frost und Kälte bleiben! Autofahrer müssen allerdings besonders aufpassen, denn mit dem ersten Schnee kommt naturgemäß das alljährliche Straßenchaos. Am Montagmorgen drohen zudem Glatteis und gefrierender Regen, besonders im Pendlerverkehr. Am Nachmittag setzen im Südwesten neue Niederschläge ein, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1400 Metern. Zu kräftigen Windböen kommt es lediglich an der Alpennordseite. In der Früh heißt es: Warm einpacken! Bis zu minus elf Grad sind zu erwarten, mit Höchstwerten bis plus zwei Grad. Am Nachmittag wird es wieder etwas wärmer, das Thermometer klettert immerhin auf bis zu acht Grad.

Auch der Dienstag zeigt sich grau und düster, der Himmel ist vollständig bedeckt. Zeitweise ist mit Regen zu rechnen, vor allem im Süden. Am Nachmittag ist es überwiegend im Nordosten trocken. Die Schneefallgrenze bleibt ähnlich wie am Montag, sinkt aber etwas weiter auf 400 bis 1500 Meter. Tagsüber bleibt es überwiegend kalt, mit Temperaturen zwischen minus vier und plus sechs Grad.

Am Sonntag tummelten sich zahlreiche Familien im Wiener Stadtpark. Für die kommende Woche ...
Am Sonntag tummelten sich zahlreiche Familien im Wiener Stadtpark. Für die kommende Woche erwarten Meteorologen frostige Temperaturen, kalte Luft und eine ordentliche Portion Neuschnee.(Bild: Martina Münzer)
Beim Wiener Eislaufverein war am Sonntag schon einiges los.
Beim Wiener Eislaufverein war am Sonntag schon einiges los.(Bild: Martina Münzer)
Am Sonntagmorgen präsentierte sich Wien im weißen Winterkleid – die kommende Woche startet unter ...
Am Sonntagmorgen präsentierte sich Wien im weißen Winterkleid – die kommende Woche startet unter grauem Himmel.(Bild: Sandra Beck)
„Krone“-Leserreporter Georg schickt weiße Grüße aus Villach in Kärnten.
„Krone“-Leserreporter Georg schickt weiße Grüße aus Villach in Kärnten.(Bild: Georg Wastl)
Laakirchen in Oberösterreich
Laakirchen in Oberösterreich(Bild: Regina Stritzinger)
Bezau in Vorarlberg
Bezau in Vorarlberg(Bild: Marina Bonat)

Neuschnee bis in tiefe Lagen
Am Mittwoch bringt kalte Luft endlich wieder eine ordentliche Portion Neuschnee. Besonders auf der Alpennordseite, im Norden sowie im Nordosten schüttelt Frau Holle kräftig ihre Betten aus. In tiefen Lagen von rund 300 Höhenmetern ist dabei eher mit dem unbeliebten Mix aus Schneeregen und Schlamm zu rechnen. Erst am Abend klingt der Regen langsam wieder ab. Das beste Wetter und damit am wenigsten Schnee bekommt der Süden Österreichs. Mit einer sicheren Wetterprognose in dieser Region halten sich Experten aber noch zurück. Auch an diesem Tag ist es noch frostig und kalt: Minus sieben bis plus fünf Grad werden hier erwartet.

Österreich
Symbol bedeckt
1° / 2°
24 km/h
00:00 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
17 km/h
03:45 h
60 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
8 km/h
00:57 h
50 %
Symbol leichter Regen
1° / 3°
11 km/h
00:07 h
75 %
Symbol bedeckt
3° / 4°
17 km/h
00:38 h
55 %
Symbol wolkig
1° / 4°
14 km/h
05:43 h
10 %
Symbol wolkenlos
-2° / 4°
5 km/h
08:24 h
10 %
Symbol heiter
-3° / 4°
6 km/h
07:26 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
7 km/h
00:03 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 7°
16 km/h
04:23 h
45 %
Wien
Symbol bedeckt
-2° / -0°
13 km/h
00:08 h
50 %
Symbol heiter
-3° / -1°
15 km/h
07:40 h
45 %
Symbol bedeckt
-5° / 1°
7 km/h
00:57 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
12 km/h
00:06 h
70 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
16 km/h
00:36 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
13 km/h
01:07 h
10 %
Symbol heiter
-6° / 0°
7 km/h
07:43 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 1°
9 km/h
03:57 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
10 km/h
03:33 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 4°
19 km/h
05:19 h
40 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
1° / 2°
24 km/h
00:00 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
14 km/h
03:22 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / 3°
7 km/h
00:49 h
50 %
Symbol Regen
2° / 4°
11 km/h
00:18 h
70 %
Symbol stark bewölkt
3° / 5°
20 km/h
02:16 h
50 %
Symbol wolkig
0° / 5°
17 km/h
04:45 h
15 %
Symbol wolkenlos
-5° / 4°
6 km/h
08:29 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 4°
6 km/h
07:15 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
10 km/h
00:01 h
50 %
Symbol wolkig
0° / 8°
16 km/h
03:25 h
45 %
Eisenstadt
Symbol wolkig
-3° / 1°
4 km/h
04:23 h
45 %
Symbol wolkig
-5° / -2°
5 km/h
04:13 h
30 %
Symbol bedeckt
-5° / 2°
3 km/h
01:00 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
5 km/h
00:43 h
80 %
Symbol Schneefall
1° / 1°
9 km/h
00:19 h
70 %
Symbol stark bewölkt
0° / 1°
5 km/h
02:08 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -1°
3 km/h
02:31 h
40 %
Symbol bedeckt
-7° / 1°
2 km/h
01:02 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 2°
5 km/h
03:59 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 3°
6 km/h
01:43 h
45 %
Linz
Symbol bedeckt
2° / 3°
15 km/h
00:00 h
50 %
Symbol wolkenlos
-1° / 4°
4 km/h
08:29 h
40 %
Symbol bedeckt
-5° / 4°
3 km/h
01:13 h
50 %
Symbol Regen
2° / 6°
3 km/h
00:37 h
65 %
Symbol wolkig
0° / 7°
5 km/h
05:45 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
7 km/h
05:52 h
15 %
Symbol wolkenlos
-5° / 3°
3 km/h
08:17 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
2 km/h
05:37 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 5°
3 km/h
00:02 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 8°
4 km/h
00:30 h
45 %
Graz
Symbol bedeckt
0° / 2°
3 km/h
00:00 h
50 %
Symbol wolkenlos
-4° / 1°
5 km/h
08:48 h
35 %
Symbol bedeckt
-4° / 2°
5 km/h
00:51 h
65 %
Symbol Regen
1° / 4°
5 km/h
01:21 h
80 %
Symbol stark bewölkt
0° / 5°
5 km/h
01:40 h
50 %
Symbol heiter
-2° / 3°
6 km/h
07:25 h
25 %
Symbol heiter
-4° / 2°
5 km/h
06:35 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 4°
4 km/h
06:42 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
4 km/h
02:29 h
45 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
5 km/h
04:28 h
45 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-4° / -0°
4 km/h
00:42 h
45 %
Symbol wolkenlos
-7° / 0°
7 km/h
08:38 h
35 %
Symbol bedeckt
-3° / 4°
5 km/h
01:10 h
55 %
Symbol starker Schneefall
0° / 1°
5 km/h
00:09 h
> 95 %
Symbol starker Schneefall
1° / 1°
10 km/h
00:05 h
90 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
4 km/h
02:48 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 1°
6 km/h
02:39 h
40 %
Symbol Schneeregen
-7° / 2°
9 km/h
00:30 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
-4° / 3°
7 km/h
02:42 h
65 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
8 km/h
05:10 h
45 %
Salzburg
Symbol wolkig
-3° / 0°
7 km/h
04:28 h
40 %
Symbol heiter
-8° / -0°
6 km/h
07:54 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 6°
24 km/h
01:02 h
60 %
Symbol Schneeregen
1° / 2°
7 km/h
00:08 h
90 %
Symbol Schneefall
-0° / 2°
5 km/h
00:13 h
90 %
Symbol wolkig
-2° / 1°
3 km/h
04:24 h
20 %
Symbol wolkig
-9° / 2°
4 km/h
05:19 h
40 %
Symbol bedeckt
-7° / 3°
5 km/h
00:11 h
50 %
Symbol Schneeregen
-4° / 3°
7 km/h
00:16 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 3°
6 km/h
01:29 h
45 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
-6° / -3°
7 km/h
02:33 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -1°
7 km/h
03:52 h
55 %
Symbol Schneeregen
-0° / 2°
11 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol starker Schneefall
1° / 1°
12 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol starker Schneefall
-1° / -1°
8 km/h
00:05 h
90 %
Symbol wolkig
-3° / -0°
7 km/h
05:25 h
25 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
7 km/h
05:36 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
11 km/h
00:33 h
55 %
Symbol Schneefall
-3° / 2°
12 km/h
01:28 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 3°
9 km/h
02:27 h
65 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Donnerstag halten sich auf der Alpennordseite, im Norden und Nordosten noch dichte Nebelfelder, im Bergland wirbeln vereinzelt Schneeflocken durch die Luft. Doch von Westen her klart es langsam auf, in vielen Regionen zeigt sich vereinzelt die Sonne. Besonders im Süden und Südosten bleibt es meist sonnig. Die Temperaturen liegen frühmorgens zwischen minus zehn und null Grad, am Nachmittag zwischen null und plus fünf Grad.

Die Hilfsorganisation Caritas ruft dazu auf, jetzt besonders auf Obdachlose zu achten. 
Appell der Caritas
Wenn Schlafen tödlich wird: „Anruf rettet Leben!“
23.11.2025
Eiseskälte und Wind
Winterzauber in Wien: Der erste Schnee ist da!
23.11.2025
Plötzliche Trendwende
Weiße Überraschung? Jetzt Schnee für Wien angesagt
22.11.2025

Sonnenschein zum Wochenende
Am Freitag setzt sich dann vollends die Sonne durch, während von Westen deutlich mildere Luft einströmt. In den Tälern im Norden und in Beckenlagen des Südens halten sich hartnäckige Nebelfelder. Die Frühwerte liegen zwischen eisigen minus 13 und minus eins Grad, die Tageshöchstwerte zwischen minus zwei und plus sechs Grad.

