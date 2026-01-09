Feuer bei Altpapier-Entsorger in Villach

Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst, außerdem haben die Mitarbeiter durch einen Druckknopf Alarm gegeben. Mit schwerem Atemschutz ausgestattet, haben die Feuerwehrleute die Halle betreten. Geissler: „Wir haben unter Druckluft eine Presche geschlagen, also eine Druckbelüftung durchgeführt, um bessere Sicht zu erhalten. Der Einsatz war sehr herausfordernd.“ Mitarbeiter der Firma konnten dann das brennende Material mit Radladern ins Freie bringen. Dort wurden die Flammen von den Feuerwehrleuten bekämpft.