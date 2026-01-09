Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brand in Halle

Feuer bei Altpapier-Entsorger in Villach

Kärnten
09.01.2026 07:14
Das brennende Material wurde vor der Halle abgelöscht.
Das brennende Material wurde vor der Halle abgelöscht.(Bild: Katrin Fister)

In den frühen Morgenstunden am Freitag ist in einem Villacher Entsorgungsunternehmen ein Feuer ausgebrochen. Aktuell laufen Nachlöscharbeiten.

0 Kommentare

Was genau zu dem Brand geführt hat, ist noch unklar. In einer Halle haben wohl Papierballen Feuer gefangen. „Mitarbeiter haben den Brand entdeckt und schnell reagiert. Wieso es so gekommen ist, ist unklar. Es könnte aber ein Akku in dem Haufen gewesen sein“, bestätigt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst, außerdem haben die Mitarbeiter durch einen Druckknopf Alarm gegeben. Mit schwerem Atemschutz ausgestattet, haben die Feuerwehrleute die Halle betreten. Geissler: „Wir haben unter Druckluft eine Presche geschlagen, also eine Druckbelüftung durchgeführt, um bessere Sicht zu erhalten. Der Einsatz war sehr herausfordernd.“ Mitarbeiter der Firma konnten dann das brennende Material mit Radladern ins Freie bringen. Dort wurden die Flammen von den Feuerwehrleuten bekämpft. 

Zitat Icon

Mitarbeiter haben den Brand entdeckt und schnell reagiert.

Harald Geissler, Hauptfeuerwache Villach

Bild: Katrin Fister

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Feuerwehren Zauchen, St. Magdalen, Perau sowie die Hauptfeuerwache standen im Einsatz. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Villach
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Kärnten
Firmen in der Pflicht
Eigene Mitarbeiter gegen die eisige Kälte schützen
Brand in Halle
Feuer bei Altpapier-Entsorger in Villach
Krone Plus Logo
Millionendeal
Knalleffekt: USA steigen bei Kärntner Lithium ein
Orth steckt alles weg
Schlafen im Stiegenhaus: Kältemarsch geht weiter
Krone Plus Logo
Klub bleibt im Chaos
Der nächste Spieler setzt Austria ein Ultimatum!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf