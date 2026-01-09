Bei Eiseskälte: Auto drohte in Bach zu stürzen

Dramatischer Einsatz für die Rettungskräfte in Rottenmann in der Steiermark: Nach einem Unfall drohte ein Pkw in den Bach zu stürzen. Das Auto füllte sich bereits mit Wasser, der Lenker lag regungslos im Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte ihn befreien.
„Pkw im Bach, Person im Fahrzeug“ – so lautete der Alarm, mit dem die Freiwillige Feuerwehr Rottenmann am Donnerstagnachmittag zum Einsatzort geschickt wurde. Ein Fahrzeug drohte nach einem Unfall in einen Bach zu stürzen – und das bei Eiseskälte: „Der Pkw drohte vom Ufer in die Palten abzurutschen und eine Person war immer noch reglos im Fahrzeug, es füllte sich langsam mit Wasser“, berichtet Einsatzleiter Harald Mayer von dem dramatischen Einsatz.
Auto musste gesichert werden
Das Fahrzeug wurde mit Arbeitsleinen, Greifzug und Seilwinde gesichert: „Zwei Feuerwehrsanitäter bereiteten im Pkw die Rettung vor. Nachdem das Unfallauto stabilisiert wurde, konnte sie durchgeführt werden“, so Mayer. Der Lenker – ein 62-jähriger Einheimischer – konnte dem Roten Kreuz übergeben werden. Er wurde mit einer starken Unterkühlung ins örtliche LKH gebracht.
Noch während der Rettung wurde zudem „das Wasserdienstfahrzeug des Tauchstützpunktes Rottenmann nachgefordert. Bei der herrschenden Kälte und im Gewässer ist damit die optimale Sicherheit gegeben. Ein Taucher im Trockentauchanzug unterstützte noch die Bergung mittels Krans“, so Mayer. Nach gut drei Stunden konnten die Florianis wieder einrücken.
