Bei Eiseskälte: Auto drohte in Bach zu stürzen

„Pkw im Bach, Person im Fahrzeug“ – so lautete der Alarm, mit dem die Freiwillige Feuerwehr Rottenmann am Donnerstagnachmittag zum Einsatzort geschickt wurde. Ein Fahrzeug drohte nach einem Unfall in einen Bach zu stürzen – und das bei Eiseskälte: „Der Pkw drohte vom Ufer in die Palten abzurutschen und eine Person war immer noch reglos im Fahrzeug, es füllte sich langsam mit Wasser“, berichtet Einsatzleiter Harald Mayer von dem dramatischen Einsatz.