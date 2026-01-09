Prosit Neujahr!

Eine Kollegin empfand offensichtlich ähnlich: „Der eine Krieg ist noch nicht einmal beendet, droht vielleicht schon der nächste. Aber wir können eh nichts tun, außer weitermachen wie bisher.“ Also habe ich die Rechenschachteln mit den Würfeln wieder aus dem Kasten geholt. Die Freude der Erstklässler war groß: „Endlich können wir wieder etwas bauen!“ In der Pause kam es allerdings zu Streitereien. Eine hätte durchaus in einem Kampf enden können. Die beiden Buben krachen häufiger aneinander und haben sich schließlich zwei Wochen nicht getroffen. Man macht eben dort weiter, wo man aufgehört hat. Vor einigen Wochen mündete ihr Streit in einer Rauferei.