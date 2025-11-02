Eltern retten Kärntens ersten Waldkindergarten

Im Frühjahr hatte sich abgezeichnet, dass die Gemeinde die Kosten für zwei private Kindergärten nicht mehr tragen könne. Grund dafür war das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Nach intensiven Gesprächen mit der Gemeinde und dem Betreiber des privaten Trinity-Kindergartens entstand schließlich eine Lösung: Der bestehende Trinity-Kindergarten und der Waldkindergarten sollten zusammengeführt werden.