Neueröffnung gefeiert

Eltern retten Kärntens ersten Waldkindergarten

Kärnten
02.11.2025 10:00
Das ist das Gelände für die künftigen Waldkindergartenkinder.
Das ist das Gelände für die künftigen Waldkindergartenkinder.

Nach monatelangem Bangen ist es geschafft: Der Waldkindergarten Maria Saal bleibt erhalten – dank engagierter Eltern, der Gemeinde und des neuen Betreibers Trinity.

Was im Frühling 2025 noch vor dem Aus stand, ist nun ein Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn viele gemeinsam anpacken. In Maria Saal wurde am Dienstag der weitergeführte Waldkindergarten offiziell eröffnet – an einem neuen Standort in Lind/Karnburg.

Im Frühjahr hatte sich abgezeichnet, dass die Gemeinde die Kosten für zwei private Kindergärten nicht mehr tragen könne. Grund dafür war das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Nach intensiven Gesprächen mit der Gemeinde und dem Betreiber des privaten Trinity-Kindergartens entstand schließlich eine Lösung: Der bestehende Trinity-Kindergarten und der Waldkindergarten sollten zusammengeführt werden.

Die betroffenen Eltern haben nicht aufgegeben, auch wenn es oft düster um die Zukunft des alternativen Kindergarten-Konzeptes stand. Gegründet wurde der Waldkindergarten als zweiter seiner Art in Österreich – nun soll das Konzept durch einen neuen Betreiber weiterleben. 

Lesen Sie auch:
Der Waldkindergarten in Maria Saal kann sich ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde oder ...
Nach Gesprächsrunde
Gibt es doch noch Rettung für Waldkindergarten?
21.02.2025
Kompromiss-Lösung
Beliebter Waldkindergarten kann gerettet werden
03.04.2025
Waldkindergarten
„Offenbar sind dem Land die Kinder nicht wichtig“
14.02.2025

„Ohne die unzähligen freiwilligen Stunden aller Helfer wäre dieses Projekt nicht zu stemmen gewesen“, sind sich Eltern, Betreiber und Vertreter der Politik einig.

Neuer Standort, gleiches pädagogische Konzept
Es entstand die Idee, den bestehenden Trinity-Kindergarten und den Waldkindergarten zu vereinen und gemeinsam fortzuführen. Hubert Jarnig und Cornelia Pichler von Trinity entwickelten dafür ein tragfähiges Konzept, das für die Gemeinde umsetzbar ist.

Gemeinsam haben wir gezeigt: Wenn viele an einem Strang ziehen, kann Großes entstehen.

Elternvertreter aus Maria Saal

Damit war die Grundlage geschaffen, den Waldkindergarten am neuen Standort in Lind/Karnburg weiterzuführen. So wurde das Waldkindergarten-Projekt in die Trinity-Struktur eingebunden – mit eigenem Standort, aber gemeinsamer Trägerschaft. 

20 Kinder bezogen ihre neue Betreuungsstätte.
20 Kinder bezogen ihre neue Betreuungsstätte.
So sieht der neue Waldkindergarten aus.
So sieht der neue Waldkindergarten aus.
(Bild: Waldkindergarten/zvG)
Viele Ehrengäste feierten mit den Eltern die Wiedereröffnung des Waldkindergartens in Maria ...
Viele Ehrengäste feierten mit den Eltern die Wiedereröffnung des Waldkindergartens in Maria Saal.

Bei der Eröffnungsfeier am Dienstag waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, darunter Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer, FPÖ-Landtagsabgeordnete Josef Ofner und Josef Krammer, sowie Bürgermeister Franz Pfaller.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kommentare

Kärnten

