Heckscheibe eingeschlagen: Schon stand Polizei da

Über Balkontür ins Haus

In der Zeit vom 18. bis zum 24. November war es im Bezirk Völkermarkt zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen: Die unbekannten Täter hatten die Balkontür zu einer Erdgeschoßwohnung beschädigt, alle Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf Tausende Euro.