Heckscheibe eingeschlagen: Schon stand Polizei da

Zunächst mit Faustschlägen und Fußtritten, dann mit einem Metallwerkzeug gegen eine Heckscheibe: Aus einem Auto wollte ein 33-jähriger Bulgare in Klagenfurt Diebesgut erbeuten. Doch die Polizei war schneller als er. Im Bezirk Völkermarkt waren Einbrecher erfolgreicher.
Montagfrüh gegen 7.20 Uhr war es laut in einer Straße in Klagenfurt: Ein 33-jähriger bulgarischer Staatsbürger versuchte, ein Auto aufzubrechen; zunächst mit Faustschlägen und Fußtritten, dann mit einem zehn Zentimeter langen Eisenwerkzeug, unter dem die Heckscheibe zerbarst.
Doch noch bevor er die Gegenstände im Wagen greifen und als Beute entwenden konnte, stand die Polizei vor ihm. Der Beschuldigte weigerte sich anfangs, seine Identität preiszugeben, wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Über Balkontür ins Haus
In der Zeit vom 18. bis zum 24. November war es im Bezirk Völkermarkt zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen: Die unbekannten Täter hatten die Balkontür zu einer Erdgeschoßwohnung beschädigt, alle Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf Tausende Euro.
