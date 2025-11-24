Brand in Halle: Durch Hitze ging das Tor nicht auf

Montagmittag gegen 12.30 Uhr war das Feuer in einer Maschinenhalle eines Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebes in Tscheltsch bei Liesing im Lesachtal ausgebrochen. Ein 51-Jähriger nahm im Tal den Rauch in der Halle auf etwa 1310 Meter Seehöhe wahr und verständigte den Besitzer, einen 43-jährigen Land- und Forstwirt. Dieser war am Vormittag mit einer Zugmaschine unterwegs gewesen, hatte sie danach in der Halle abgestellt, wo sie aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war.