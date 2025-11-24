Vorteilswelt
107 Feuerwehrleute

Brand in Halle: Durch Hitze ging das Tor nicht auf

Kärnten
24.11.2025 18:56
107 Feuerwehrleute von mehreren Wehren rückten aus: Kameraden der FF Liesing, der FF St. ...
Starken Rauch nahm im Lesachtal in Kärnten ein 51-Jähriger wahr und schlug sofort Alarm: 107 Feuerwehrleute rückten zum Brand in einer Fahrzeughalle aus. Das Tor ließ sich durch die Hitze zunächst nicht öffnen, was den Löschangriff verzögerte.

Montagmittag gegen 12.30 Uhr war das Feuer in einer Maschinenhalle eines Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebes in Tscheltsch bei Liesing im Lesachtal ausgebrochen.  Ein 51-Jähriger nahm im Tal den Rauch in der Halle auf etwa 1310 Meter Seehöhe wahr und verständigte den Besitzer, einen 43-jährigen Land- und Forstwirt. Dieser war am Vormittag mit einer Zugmaschine unterwegs gewesen, hatte sie danach in der Halle abgestellt, wo sie aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war.

Besonders herausfordernd war, dass das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist und sich die dazugehörigen Akkus ebenfalls in der Halle befanden.

Die Feuerwehr Liesing nach dem erfolgreichen Löscheinsatz

Das elektrische Garagentor konnte wegen der starken Hitzeentwicklung und der Stromunterbrechung nicht mehr geöffnet werden, was die Brandbekämpfung der Feuerwehren verzögerte. Das Tor musste herausgerissen werden. Zudem musste zuerst die Photovoltaikanlage vom Netz genommen werden.  Die Wasserversorgung musste durch eine mehr als 1200 Meter lange Zubringerleitung sichergestellt werden. Dennoch konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindern. 

Durch die Hitze und die starken Rauchgas- und Rußniederschläge wurde die Halle stark beschädigt. Die Maschine ist fast zur Gänze abgebrannt. 

107 Feuerwehrleute von mehreren Wehren rückten aus: Kameraden der FF Liesing, der FF St. Lorenzen, der FF Maria Luggau, der FF St. Jakob, der FF Obertilliach, der FF Kartitsch und der FF Silian.

Kärnten

Von Gruppe verlassen
Dieser Jungstorch kämpft sich durch Winterkälte
Auftrag im Wahlkampf?
Kärnten will nach Attacke gegen Hacker vorgehen
107 Feuerwehrleute
Brand in Halle: Durch Hitze ging das Tor nicht auf
Einbrecher gefasst
Heckscheibe eingeschlagen: Schon stand Polizei da
Krone Plus Logo
Und hofft auf Olympia
Kult-Skifahrer (44) fordert jetzt die ÖSV-Talente
