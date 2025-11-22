Folgenschwerer Sturz: Radfahrer erfasste ein Reh

Ein ungewöhnlicher Wildunfall ereignete sich Samstagnachmittag in der Kärntner Gemeinde Weißenstein: Ein Radfahrer hatte ein Reh erfasst ...
Dass ein querendes Wildtier von einem Auto erfasst wird, passiert gerade in der dunklen Jahreszeit recht häufig. Doch Samstagnachmittag kam es in der Gemeinde Weißenstein zu einem etwas anderen Wildunfall.
Ein Radfahrer war auf einer Gemeindestraße unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Der 49-jährige Mountainbiker konnte dem Tier nicht mehr ausweichen oder stehenbleiben. Er prallte gegen das Reh.
Dabei überschlug sich der Mann mit dem Fahrrad und kam zu Sturz. Eine Anrainerin wurde durch die Hilferufe des Mannes aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte.
Bei seinem Sturz hat sich der 49-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde von der Rettung ins LKH nach Villach gebracht. Das Reh dürfte bei dem Unfall glimpflicher davongekommen sein – es lief einfach weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.