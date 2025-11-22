Vorteilswelt
„Aufgeregt und jung“

Fan reißt Lenny Kravitz bei Konzert Dreadlocks aus

Society International
22.11.2025 18:38
Ein übergriffiger Fan hat US-Rocksänger Lenny Kravitz mehrere Dreadlocks ausgerissen
Ein übergriffiger Fan hat US-Rocksänger Lenny Kravitz mehrere Dreadlocks ausgerissen (Archivbild).(Bild: Mia Ross)

Rocksänger Lenny Kravitz hat bei einem Konzert in Australien einen äußerst übergriffigen Fan gehabt. Eine „sehr aufgeregte junge Frau“ habe ihm vier seiner Dreadlocks aus dem Hinterkopf gerissen, berichtete der 61-Jährige.

Der Vorfall am Freitagabend ereignete sich demnach, als er für sein Lied „Let Love Rule“ von der Bühne ins Publikum ging. „Weißt du, wie doll du ziehen musst, um die aus meinem Kopf zu reißen? Verdammt Baby“, kommentierte der US-Sänger. Fotos eines Fans auf dem Konzert zeigen, wie Kravitz durch die Menge geht und sich dabei am Hinterkopf an die Haare fasst.

„Brisbane, das war wild“, meinte der 61-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen. Trotz des befremdlichen Vorfalls will er künftig nicht auf die Nähe zu seinen Fans verzichten. „Ich werde nicht damit aufhören, für ‘Let Love Rule‘ rauszukommen, denn das ist, was wir tun. Das ist unser gemeinsamer Moment“, sagte der US-Amerikaner.

Lesen Sie auch:
Mit 60 Jahren körperlich so fit und geistig so ausgeglichen wie nie zuvor: Superstar Lenny ...
„Krone“-Interview
Lenny Kravitz: „Ich bin ein Botschafter der Liebe“
02.03.2025
Bei Konzert in Wien
Lenny Kravitz rockte mit neunjährigem Austro-Lenny
10.03.2025

Kravitz ist derzeit mit seiner „Blue-Electric-Light-Tour“ in Australien unterwegs. Das Album „Let Love Rule“ erschien bereits im Jahr 1989, „Blue Electric Light“ ist der Name des jüngsten Albums (2024).

