Fan reißt Lenny Kravitz bei Konzert Dreadlocks aus

Rocksänger Lenny Kravitz hat bei einem Konzert in Australien einen äußerst übergriffigen Fan gehabt. Eine „sehr aufgeregte junge Frau“ habe ihm vier seiner Dreadlocks aus dem Hinterkopf gerissen, berichtete der 61-Jährige.
Der Vorfall am Freitagabend ereignete sich demnach, als er für sein Lied „Let Love Rule“ von der Bühne ins Publikum ging. „Weißt du, wie doll du ziehen musst, um die aus meinem Kopf zu reißen? Verdammt Baby“, kommentierte der US-Sänger. Fotos eines Fans auf dem Konzert zeigen, wie Kravitz durch die Menge geht und sich dabei am Hinterkopf an die Haare fasst.
„Brisbane, das war wild“, meinte der 61-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen. Trotz des befremdlichen Vorfalls will er künftig nicht auf die Nähe zu seinen Fans verzichten. „Ich werde nicht damit aufhören, für ‘Let Love Rule‘ rauszukommen, denn das ist, was wir tun. Das ist unser gemeinsamer Moment“, sagte der US-Amerikaner.
Kravitz ist derzeit mit seiner „Blue-Electric-Light-Tour“ in Australien unterwegs. Das Album „Let Love Rule“ erschien bereits im Jahr 1989, „Blue Electric Light“ ist der Name des jüngsten Albums (2024).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.