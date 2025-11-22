Burgenland drückt bei Herzchirurgie aufs Tempo

Steirer fürchten Pläne aus dem Burgenland

Doch parallel dazu wächst der Widerstand: Die Österreichische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie, viele Krankenhausträger sowie die steirische KAGes warnen vor einem zusätzlichen Standort und möglichen Auswirkungen auf Qualität, Personal und Notfallversorgung. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist hingegen klar: So kann es nicht weitergehen. Immer wieder würden Burgenländer in anderen Bundesländern abgewiesen. „Bei Herzleiden sind Abweisungen und lange Wartezeiten besonders gefährlich.“ Und er betont: „Gesundheitsversorgung darf nicht vom Meldezettel abhängen.“