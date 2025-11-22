Vogelgrippe-Infizierter in den USA gestorben

Das Virus wurde laut dem Ministerium auch bei keiner anderen beteiligten Person nachgewiesen. Es gibt demnach keine Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen. Auch dem Friedrich-Loeffler-Institut – dem deutschen Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit – waren vor dem Fall in den USA keine Berichte von Infektionen beim Menschen mit H5N5 bekannt, wie eine Sprecherin Mitte November mitteilte. „Unter dem Vorbehalt, dass es ein 2.3.4.4b H5N5 Stamm ist, ist es also zunächst keine wirklich drastische Änderung der Situation.“