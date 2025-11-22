Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erster bekannter Fall

Vogelgrippe-Infizierter in den USA gestorben

Ausland
22.11.2025 18:10
In den Vereinigten Staaten ist ein Geflügelhalter an der Vogelgrippe gestorben. Es ist der ...
In den Vereinigten Staaten ist ein Geflügelhalter an der Vogelgrippe gestorben. Es ist der zweite Todesfall in dem Land (Symbolbild).(Bild: Sepp Pail)

In den Vereinigten Staaten ist ein Geflügelhalter an der Vogelgrippe gestorben. Der Mann war weltweit der erste Mensch, der nachweislich mit dem Vogelgrippevirus infiziert war. „Das Risiko für die Öffentlichkeit bleibt gering“, beruhigte das US-Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington.

0 Kommentare

Mitte November hatte das Ministerium die Infektion des Geflügelhalters bekannt gegeben. Der Infizierte sei Anfang November mit Grippesymptomen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Er sei älter gewesen und habe Vorerkrankungen gehabt, teilte das Ministerium nun mit. Zuvor war die Vogelgrippe H5N5 nur in Tieren nachgewiesen worden.

Das Virus wurde laut dem Ministerium auch bei keiner anderen beteiligten Person nachgewiesen. Es gibt demnach keine Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen. Auch dem Friedrich-Loeffler-Institut – dem deutschen Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit – waren vor dem Fall in den USA keine Berichte von Infektionen beim Menschen mit H5N5 bekannt, wie eine Sprecherin Mitte November mitteilte. „Unter dem Vorbehalt, dass es ein 2.3.4.4b H5N5 Stamm ist, ist es also zunächst keine wirklich drastische Änderung der Situation.“

Zitat Icon

Das Risiko für die Öffentlichkeit bleibt gering.

Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington

Bestimmter Subtyp auf Menschen übertragbar
Der Subtyp H5N1 ist bei hoher Infektionsdosis prinzipiell ebenfalls auf den Menschen übertragbar. In den USA sind bereits 72 weitere Fälle von Vogelgrippe bei Menschen bekannt, eine weitere Person kam ums Leben (Stand 14. November 2025). Hier ist nicht geklärt, um welche Subtypen es sich handelt. Die meisten stehen im Zusammenhang mit der Haltung von Milchkühen.

Seit 2022 grassiert die größte Vogelgrippewelle, die je dokumentiert wurde, und die sich über mehrere Kontinente erstreckt. Dabei geht es um das besonders krankheitserregende H5N1-Virus. Es befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.

Lesen Sie auch:
Rund 700 Gänse in dem Betrieb sind betroffen (Symbolbild).
700 Gänse betroffen
Vogelgrippe-Nachweis nun auch in Betrieb in OÖ
19.11.2025
Bei Vogel angesteckt
Schwer krank: Virus erstmals auf Mensch übertragen
19.11.2025

Stallpflicht in Österreichs Risikogebieten
In Österreich gilt seit Donnerstag nach einem weiteren aufgetretenen Fall (in Oberösterreich) Stallpflicht in Risikogebieten. Rund um den Betrieb in Steyr wurde für mindestens 21 Tage eine Schutz-und mindestens für 30 Tage eine Überwachungszone eingerichtet. Der erste bestätigte Fall betraf eine Kleinhaltung im Burgenland am 17. November 2025.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf