China-Mission: Fliegende Autos, fahrende Computer

Steirer können am Erfolgskuchen mitnaschen

Aber auch der Forschungsstandort Steiermark gehört gesichert. Mit von der Partie: Anton Fuchs, der bei Virtual Vehicle mit 300 Mitarbeitern und Partnern wie Infineon, AVL oder Siemens an Simulationen und Software feilt. Fuchs nimmt im Xpeng G6 Platz, der in China bereits völlig autonom fährt – erkennbar am türkisen Licht am Seitenspiegel. „Autos bauen können wir in Europa, aber Fahrzeuge haben sich längst zu softwarebasierten System entwickelt. Hier haben wir in der Steiermark mit Zulassungen und Testmöglichkeiten zu kämpfen.“