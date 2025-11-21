„Gibt nichts zu tun“
Sarkozy: „Im Gefängnis wird Innenleben gestärkt“
Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat ein Buch über seinen dreiwöchigen Aufenthalt hinter Gittern veröffentlicht. „Im Gefängnis gibt es nichts zu sehen und nichts zu tun“, schrieb der 70-Jährige auf der Plattform X.
„Leider ist der Lärm dort ständig präsent. Aber wie in der Wüste wird das Innenleben im Gefängnis gestärkt“, hielt er weiter fest. Sarkozy hatte bereits vor seinem Haftantritt angekündigt, im Gefängnis ein Buch über seine Erlebnisse schreiben zu wollen. Nun könne „Le journal d‘un prisonnier“ (Tagebuch eines Häftlings, Anm.) vorbestellt werden, ab dem 10. Dezember sei es dann im Buchhandel erhältlich, sagte der ehemalige Präsident.
Er war in der Libyen-Affäre rund um mutmaßliche Wahlkampfgelder zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Vor eineinhalb Wochen konnte er die Haftanstalt La Santé in Paris unter Auflagen aber wieder verlassen. Der Berufungsprozess beginnt im März kommenden Jahres.
Sarkozy hat bereits mehrere Bücher geschrieben, darunter „Bekenntnisse. Frankreich, Europa und die Welt im 21. Jahrhundert“ und „Die Zeit der Stürme“. Er war von 2007 bis 2012 Präsident Frankreichs. Zuvor hatte der Politiker Ämter als Innen-, sowie Wirtschafts- und Finanzminister.
