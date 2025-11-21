Sarkozy: „Im Gefängnis wird Innenleben gestärkt“

„Leider ist der Lärm dort ständig präsent. Aber wie in der Wüste wird das Innenleben im Gefängnis gestärkt“, hielt er weiter fest. Sarkozy hatte bereits vor seinem Haftantritt angekündigt, im Gefängnis ein Buch über seine Erlebnisse schreiben zu wollen. Nun könne „Le journal d‘un prisonnier“ (Tagebuch eines Häftlings, Anm.) vorbestellt werden, ab dem 10. Dezember sei es dann im Buchhandel erhältlich, sagte der ehemalige Präsident.