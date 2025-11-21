Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitsfond

Ein Bürokratiemonster ersetzt echte Reformen

Innenpolitik
21.11.2025 17:04
Die Gesundheitsversorgung ist in manchen Bereichen zum Problem geworden.
Die Gesundheitsversorgung ist in manchen Bereichen zum Problem geworden.(Bild: VILevi - stock.adobe.com)

Die Gesundheitsversorgung ist eines der drängendsten Probleme für die Bevölkerung. Die Regierung ist bis jetzt Lösungen schuldig geblieben. Der nun angekündigte „Gesundheitsreformfonds“ droht zu einem Bürokratiemonster zu werden.

0 Kommentare

Aus diesem Topf fließen jährlich 500 Millionen Euro ins System. Von der Regierung formuliertes Ziel sind der Ausbau der Primärversorgung und Präventionsmaßnahmen. Für den grünen Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner entpuppt sich der Fonds „bei genauer Betrachtung als bürokratisches Konstrukt, das das bestehende Gesundheitssystem eher verkompliziert als vereinfacht“.

Schon wieder keine gebündelte Finanzierung
Anstatt einen einzigen Fonds zu schaffen, der das System stärkt und vereinheitlicht sowie dem Ziel „Finanzierung aus einer Hand“ näherkommt, werden gleich drei neue Fonds eingerichtet – bei der ÖGK, der SVS und der BVAEB, kritisiert Schallmeiner. „Ein ohnehin stark zersplittertes System bekommt damit eine zusätzliche, unnötige Finanzierungsebene.“ Für Patienten bringe diese „Reform“ keinen wirklich greifbaren Vorteil.

Der Grüne Gesundheitssprecher mit scharfer Kritik
Der Grüne Gesundheitssprecher mit scharfer Kritik(Bild: Thomas Topf)

Die Gelder würden nicht nach aktuellem Versorgungsbedarf verteilt, sondern nach alten Mustern, die weder effizient noch bedarfsorientiert seien. Offizielle Ziele wie eine bessere Versorgung im niedergelassenen Bereich, der Ausbau der Telemedizin oder eine effizientere Steuerung der Patientenwege stehen nicht im Gesetz.

Lesen Sie auch:
Schnelle Operationen können Leben retten – doch die Ressourcen sind knapp.
Treffen mit Ministerin
Geheimplan für eigene Intensivbetten-Koordinatoren
19.11.2025
Vorfälle in Spitälern
Gesundheit: Statt Maßnahmen bloß Arbeitskreis
07.11.2025
„Krone“-Kommentar
Herzlose und kurzsichtige Gesundheitspolitik
27.10.2025

„Verschiebebahnhof“ für Hunderte Millionen Euro
„Am Ende entscheidet die Gesundheitsministerin allein per Verordnung, wofür die Mittel tatsächlich eingesetzt werden. Wenn das Ziel gewesen wäre, die Krankenversicherungen mit zusätzlichen Mitteln zu stärken, hätte man das einfach und direkt tun können“, so Schallmeiner.

Tatsächlich wird dem Fonds ein fünfköpfiger Beirat beigelegt. Dieser soll dann Vorschläge über die Mittelverwendung machen und an die Ministerin übermitteln. Dieser verteilt dann das Geld mittels Verordnung. Für den Grünen ist der Fonds kein wirksames Steuerungsinstrument, sondern lediglich ein „Verschiebebahnhof“ für Hunderte Millionen Euro.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Regierung
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.724 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
160.670 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.384 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Innenpolitik
Neos in Erklärungsnot
Pinker Generalsekretär mit „verheerender Optik“
Feuer bei COP30
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Gesundheitsfond
Ein Bürokratiemonster ersetzt echte Reformen
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Der letzte Akt: Die Ukraine soll kapitulieren!
Grüne in der WKÖ:
„Wirtschaftskammer ist flüssiger, als sie zugibt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf