Ein Bürokratiemonster ersetzt echte Reformen

Schon wieder keine gebündelte Finanzierung

Anstatt einen einzigen Fonds zu schaffen, der das System stärkt und vereinheitlicht sowie dem Ziel „Finanzierung aus einer Hand“ näherkommt, werden gleich drei neue Fonds eingerichtet – bei der ÖGK, der SVS und der BVAEB, kritisiert Schallmeiner. „Ein ohnehin stark zersplittertes System bekommt damit eine zusätzliche, unnötige Finanzierungsebene.“ Für Patienten bringe diese „Reform“ keinen wirklich greifbaren Vorteil.