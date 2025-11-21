„Die Neiddebatte sollte rasch ein Ende haben“

„Wir wollten für unsere Vertretung im Burgenland das Maximum nicht ausreizen. Gleichzeitig wollten wir das Ziel der Vereinheitlichung keinesfalls außer Acht lassen. Statt einer Anpassung von möglichen 130 Prozent plus haben wir es ganz bewusst bei 30 Prozent belassen“, erklärt der Kammerpräsident. Der Vorstoß zu einer Reform der Bezüge sei von den Grünen gekommen, der Vorschlag habe letztlich im erweiterten Präsidium die Unterstützung ebenso von FPÖ, SPÖ und ÖVP erhalten. Die Abstufung der Entschädigungen sei bei allen Funktionen vorgesehen gewesen, heißt es.