„Vielleicht zaubern wir nächsten WM-Sieger her“

Wie von Geisterhand bewegten sich im Training zum Grand-Prix in Las Vegas wieder einmal die Kanaldeckel. Sachen zum Schweben zu bringen ist dort normalerweise die Aufgabe von Magiern – wie Thommy Ten und Amélie van Tass. Die beiden Österreicher haben auch in der Casino-Metropole eine eigene Show und fanden dort ihre zweite Heimat. Zur Formel 1 hat das magische Ehepaar eine besondere Beziehung...