„Vielleicht zaubern wir nächsten WM-Sieger her“

Österreichs Magier-Paar Thommy Ten und Amélie van Tass fand in Las Vegas seine zweite Heimat – wie sie die Formel 1 dort „fesselt“, und was ihnen für die Königsklasse vorschwebt.
Wie von Geisterhand bewegten sich im Training zum Grand-Prix in Las Vegas wieder einmal die Kanaldeckel. Sachen zum Schweben zu bringen ist dort normalerweise die Aufgabe von Magiern – wie Thommy Ten und Amélie van Tass. Die beiden Österreicher haben auch in der Casino-Metropole eine eigene Show und fanden dort ihre zweite Heimat. Zur Formel 1 hat das magische Ehepaar eine besondere Beziehung...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.