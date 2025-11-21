Lagarde: Europa kann höhere US-Zölle ausgleichen

„Die Schritte, die wir unternehmen müssen, sind nicht unerreichbar. Sie erfordern keine neuen Verträge, keine radikale Umgestaltung unserer Union – nur den politischen Willen, die Instrumente zu nutzen, über die wir bereits verfügen“, sagte Lagarde. Es sei auch nicht nötig, alles in der Europäischen Union zu harmonisieren. Etwas, das in der EU einmal genehmigt worden sei, könnte in allen Mitgliedstaaten zugelassen werden, hielt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) fest. „In mehreren wichtigen Bereichen verhindert die weiterhin erforderliche Einstimmigkeit im Europäischen Rat nach wie vor sinnvolle Fortschritte bei der Vollendung des Binnenmarkts.“