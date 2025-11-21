Fanpakete zu Channing Tatums „Roofman“ gewinnen

Vorteilswelt
21.11.2025 18:00

Am 27. November startet in den österreichischen Kinos die Komödie mit Hollywood Sternchen Channing Tatum in der Hauptrolle, welcher auf seinen kriminellen Raubzügen die wahre Liebe findet. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets und mehr zum Film. 

Der einstige Army Ranger Jeffrey Manchester (Channing Tatum) schlägt nach seiner Entlassung eine kriminelle Karriere ein und beginnt, Fastfood-Restaurants auszurauben, um finanziell über die Runden zu kommen und seine Familie zu ernähren. Bei seinen Raubzügen verschafft er sich Zugang über die Dächer, was ihm bald den Spitznamen „Roofman“ einbringt.

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Nach einer langen Erfolgsserie mit über 40 Einbrüchen wird er schließlich festgenommen und landet im Gefängnis. Dort tüftelt er prompt an einem Plan zu fliehen. Die Flucht glückt und er findet ein mehr als ungewöhnliches Versteck: ein Spielzeug-Geschäft. Während er gemeinsam mit seinem guten Freund Steve (LaKeith Stanfield) daran arbeitet, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, verliebt er sich unverhofft in die alleinerziehende Leigh (Kirsten Dunst). Ein Spiel auf Zeit beginnt, während seine Vergangenheit droht, ihn einzuholen…

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 27. November verlost die „Krone“ zwei Fan-Pakete bestehend aus je 1x2 Kinogutscheinen, einer Sonnenbrille sowie einer Boxershorts im Design der neuen Actionkomödie „Der Hochstapler – Roofmann“.

(Bild: Dohr)

Füllen sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 27.11, 09:00 Uhr. 

