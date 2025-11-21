Vorteilswelt
Nun historische Chance

ÖFB-U17 im WM-Halbfinale! Das gab es erst einmal

Fußball International
21.11.2025 17:49
Am Montag geht‘s gegen Italien um den Finaleinzug.
Am Montag geht‘s gegen Italien um den Finaleinzug.(Bild: GEPA)

Österreichs U17-Fußballer schreiben in Katar Geschichte! Einen Halbfinaleinzug bei einer WM gab es im Nachwuchs bislang erst einmal! 

Der Halbfinaleinzug von Österreichs U17-Fußballern bei der WM in Katar hat die rot-weiß-rote Bilanz im Jugend- und Juniorenbereich bei Endrunden deutlich aufpoliert. Johannes Moser und Co. stehen als achte Nachwuchsauswahl des ÖFB in einem EM- oder WM-Halbfinale, bei einer Weltmeisterschaft war das bisher überhaupt nur einmal gelungen: 2007 belegten Sebastian Prödl, der aktuelle Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams, und Co. Platz vier.

Sebastian Prödl
Sebastian Prödl(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

  Die Leistung der Mannen von Paul Gludovatz, die damals im Halbfinale in Kanada an Tschechien scheiterten, gilt als größter Erfolg auf ÖFB-Nachwuchsebene überhaupt. Diese Leistung könnte nun in Katar mit einem Sieg über Italien übertroffen werden. In einem Finale stand Österreich überhaupt erst einmal, bei der U16-EM-1997 in Deutschland zog man im Endspiel – nach 0:0 mit 4:5 im Elferschießen gegen Spanien – den Kürzeren. Insgesamt schafften es mit der aktuellen U17-Generation acht ÖFB-Auswahlen ins Halbfinale, sechs davon auf EM-Ebene.

Überblick über die größten Erfolge des österreichischen männlichen Fußball-Nachwuchses bei WM- und EM-Endrunden:

WM:
2007: U20-WM in Kanada (24 Teilnehmer – 4. Platz)
2015: U20-WM in Neuseeland (24 Teilnehmer – im Achtelfinale ausgeschieden)
2025: U17-WM in Katar (48 Teilnehmer – zumindest Halbfinale)

EM:
1994: U16-EM in Irland (16 Teilnehmer – 4. Platz)
1997: U16-EM in Deutschland (16 Teilnehmer – 2. Platz)
2003: U19-EM in Liechtenstein (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2003: U17-EM in Portugal (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2006: U19-EM in Polen (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2014: U19-EM in Ungarn (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2022: U19-EM in der Slowakei (16 Teilnehmer – 6. Platz)

