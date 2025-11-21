ÖFB-U17 im WM-Halbfinale! Das gab es erst einmal

Die Leistung der Mannen von Paul Gludovatz, die damals im Halbfinale in Kanada an Tschechien scheiterten, gilt als größter Erfolg auf ÖFB-Nachwuchsebene überhaupt. Diese Leistung könnte nun in Katar mit einem Sieg über Italien übertroffen werden. In einem Finale stand Österreich überhaupt erst einmal, bei der U16-EM-1997 in Deutschland zog man im Endspiel – nach 0:0 mit 4:5 im Elferschießen gegen Spanien – den Kürzeren. Insgesamt schafften es mit der aktuellen U17-Generation acht ÖFB-Auswahlen ins Halbfinale, sechs davon auf EM-Ebene.