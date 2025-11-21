Leiche lag noch nicht lange in Wald bei München

An der Leiche und rund um den Tatort seien zahlreiche Spuren gesichert worden. Zudem sei der Wald am Freitag erneut abgesucht worden, sagte die Polizei. Die Identität der Toten war zunächst weiter unklar. „Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab.“ Bereits am Donnerstag teilten die Ermittlerinnen und Ermittler mit, dass die „Auffindesituation“ darauf schließen lasse, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte.