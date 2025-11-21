Frau bis 45 Jahre alt
Leiche lag noch nicht lange in Wald bei München
Einen Tag nach dem Fund einer Leiche im Forstenrieder Park in München stehen erste Details fest: Es handle sich um eine Frau, die vermutlich zwischen 25 und 45 Jahre alt gewesen sei, sagte die Münchner Polizei am Freitag. Sie sei noch nicht sehr lange an dem Schotterweg gelegen, als sie am Donnerstag von einem Spaziergänger entdeckt wurde.
An der Leiche und rund um den Tatort seien zahlreiche Spuren gesichert worden. Zudem sei der Wald am Freitag erneut abgesucht worden, sagte die Polizei. Die Identität der Toten war zunächst weiter unklar. „Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab.“ Bereits am Donnerstag teilten die Ermittlerinnen und Ermittler mit, dass die „Auffindesituation“ darauf schließen lasse, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte.
Wie berichtet, hatte ein Spaziergänger am Donnerstagnachmittag im Süden Münchens die Leiche entdeckt und gegen 14.50 Uhr die Polizei alarmiert. Diese schickte mehrere Streifen zu dem Forstenrieder Park und sperrte den Fundort großräumig ab.
