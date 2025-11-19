Kendall Jenner öffnet erneut Splitternackt-Album

Dieser Geburtstag war offenbar vor allem eins: heißer als die Polizei erlaubt! Denn Kendall Jenner legte jetzt mit mehreren splitternackten Bildern auf Instagram nach.
Zum 30. Geburtstag hat es Kendall Jenner so richtig krachen lassen und dabei aber auf eines verzichtet: zu viel Stoff am Körper. Denn nachdem die Halbschwester von Kim Kardashian erst kürzlich Splitternackt-Fotos von ihrer Party auf der Trauminsel auf Instagram veröffentlicht hatte, gibt es jetzt noch einmal reichlich Nachschub für die Fans.
Nackte Tatsachen zum 30er
Und die werden sich freuen, denn so verführerisch hat man das Supermodel wohl selten gesehen. Für gleich mehrere Motive trug das Geburtstagskind nämlich (fast) nichts.
Sehen Sie hier die sexy Bilderstrecke, mit der Kendall Jenner ihre Fans auf Instagram verwöhnt hat:
Unter anderem ist Jenner ganz nackt am Strand zu sehen, aber auch auf einem Schwarz-Weiß-Foto vor tropischer Vegetation. Für einen weiteren Schnappschuss rekelte sie sich in einem XXS-Höschen im Sand.
Kendall wie in der „blauen Lagune“
Die Fans sind unterdessen außer sich vor Freude über so viele nackte Tatsachen. Schwester Kylie etwa jubelte schlicht: „Kendall!“, während Halbschwester Kourtney Kardashian das Posting likte.
Andere Fans reagierten auf die heißen Fotos unter anderem mit Herzchen und Flammen-Emojis. Außerdem sammelten sich Kommentare wie „Göttin“ oder „Blaue-Lagune-Moment“.
