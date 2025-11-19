Kendall Jenner öffnet erneut Splitternackt-Album

Zum 30. Geburtstag hat es Kendall Jenner so richtig krachen lassen und dabei aber auf eines verzichtet: zu viel Stoff am Körper. Denn nachdem die Halbschwester von Kim Kardashian erst kürzlich Splitternackt-Fotos von ihrer Party auf der Trauminsel auf Instagram veröffentlicht hatte, gibt es jetzt noch einmal reichlich Nachschub für die Fans.