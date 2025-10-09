Vorteilswelt
Trotz Rollstuh

Michael J. Fox: Warum er Hollywood-Comeback gibt

Society International
09.10.2025 16:00
Michael J. Fox wollte sich eigentlich aus Hollywood zurückziehen – die richtige Rolle hat ihn ...
Michael J. Fox wollte sich eigentlich aus Hollywood zurückziehen – die richtige Rolle hat ihn aber überzeugt, doch noch einmal vor die Kamera zurückzukehren.(Bild: XNY / Action Press / picturedesk.com)

„Es gibt noch einiges, was ich zu tun habe!“ Weil sich seine Parkinsons-Symptome stetig verschlimmerten, kündigte Michael J. Fox 2020 seinen Rückzug aus Hollywood an. Dass er sich jetzt doch noch einmal dazu entschied, in der „Apple TV“-Serie „Shrinking“ vor die Kamera zu treten, lag an der für ihn perfekten Gastrolle. 

Der 54-Jährige spielt nämlich zum ersten Mal in seiner Karriere einen Mann mit Parkinson. Dem Magazin „People“ verriet er: „Es war das erste Mal nach meiner Diagnose, dass ich ans Set kam und mir keine Sorgen über meinen Zustand machen musste. Ich musste einfach nur ich sein!“

Der Dreh an der Seite von Harrison Ford hat ihn noch einmal umdenken lassen, was seine eigentlich schon aufgegebene Hollywood-Karriere betrifft: „Ich glaube, dass es für mich auch in Zukunft möglich sein kann, etwas passendes als Schauspieler oder auch als Autor zu finden.“ Auch privat lässt sich Fox, der mit seiner Frau Tracy Pollan Sohn Sam (36), die Zwillingsschwestern Aquinnah und Schuyler (30) sowie Nesthäkchen Esmé (23) zusammen hat, weiterhin nicht von dem Leiden kleinkriegen: „Dazu habe ich auch als Vater, Ehemann und Freund noch viel zu viel zu erledigen.

Michael J. Fox im September bei den US Open 2025 in Flushing Meadows
Michael J. Fox im September bei den US Open 2025 in Flushing Meadows(Bild: XNY / Action Press / picturedesk.com)

Parkinson-Diagnose mit nur 29 Jahren
Fox wurde 1991 im Alter von nur 29 Jahren mit Parkinson diagnostiziert. Seither hat der „Zurück in die Zukunft“-Held mit seiner „Michael J. Fox Foundation“ über 2 Milliarden Dollar gesammelt, um damit die Forschung im Kampf gegen das neurologische Leiden zu unterstützen. Dieses beeinträchtigt auch bei ihm Bewegungen, die allgemeine Körperkoordination und die Sprachfähigkeit, was ihn zum Pragmatismus zwingt: „Mit dem Aufwachen bekomme direkt die Nachricht, wie der Tag werden wird und versuche, mich darauf einzustellen.“ Obwohl er immer wieder auf neue körperliche Herausforderungen stoße, habe er gelernt, diese zu meistern: „Ich muss mich oft im Rollstuhl fortbewegen, was anfangs eine echte Gewöhnungssache war.“ Trotzdem betont Fox, dass er versucht, „das Gute zu sehen und zu nutzen“, wenn immer sich eine Gelegenheit dazu bietet.

Über seine „Presidential Medal of Freedom“, die ihm im Jänner von Präsident Joe Biden für sein Parkinson-Forschungs-Engagement verliehen wurde, erklärte Fox: „Das war für mich unglaublich positiv und eine Bestätigung, dass man alles schaffen kann, wenn man sich was vornimmt.“

Michael J. Fox wurde am 4. Jänner 2025 in Washington vom damaligen US-Präsident Joe Biden im ...
Michael J. Fox wurde am 4. Jänner 2025 in Washington vom damaligen US-Präsident Joe Biden im East Room des Weißen Hauses mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Tom Brenner)

Harrison Ford schwärmt von Fox
Harrison Ford schwärmte ebenfalls bei „People“ über Fox und den gemeinsamen Dreh in seiner Serie „Shrinking“: „Seine Bereitschaft, Teil unserer Serie zu sein, ist eine große Inspirationsquelle und hat unserer Show einen noch tieferen Sinn gegeben!“ Die „Indiana Jones“-Legende spielt in der Serie den Therapeuten Dr. Paul Rhodes, der selbst mit einer Parkinson-Diagnose konfrontiert ist.

Auf die Frage, ob die Zusammenarbeit mit Fox seine Darstellung der Krankheit beeinflusst habe, antwortete Harrison: „Ich bin sicher, dass es subtile Dinge geben wird, die später zum Vorschein kommen.“ Er habe getan, was er konnte, um sich mit den Aspekten der Krankheit vertraut zu machen. Der 84-Jährige: „Mein Charakter befindet sich aber in einem ganz anderen Stadium der Krankheit als Michael.“ Umso mehr zieht Ford seinen Hut vor „dem Humor und den Mut“, den Fox so sehr ausmachen.

Christian Thiele
Christian Thiele
