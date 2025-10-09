Michael J. Fox: Warum er Hollywood-Comeback gibt

Parkinson-Diagnose mit nur 29 Jahren

Fox wurde 1991 im Alter von nur 29 Jahren mit Parkinson diagnostiziert. Seither hat der „Zurück in die Zukunft“-Held mit seiner „Michael J. Fox Foundation“ über 2 Milliarden Dollar gesammelt, um damit die Forschung im Kampf gegen das neurologische Leiden zu unterstützen. Dieses beeinträchtigt auch bei ihm Bewegungen, die allgemeine Körperkoordination und die Sprachfähigkeit, was ihn zum Pragmatismus zwingt: „Mit dem Aufwachen bekomme direkt die Nachricht, wie der Tag werden wird und versuche, mich darauf einzustellen.“ Obwohl er immer wieder auf neue körperliche Herausforderungen stoße, habe er gelernt, diese zu meistern: „Ich muss mich oft im Rollstuhl fortbewegen, was anfangs eine echte Gewöhnungssache war.“ Trotzdem betont Fox, dass er versucht, „das Gute zu sehen und zu nutzen“, wenn immer sich eine Gelegenheit dazu bietet.