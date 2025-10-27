Perry liebt Trudeau – und alle sollen es sehen!

Katy Perry ist frisch verliebt – und endlich darf es die ganze Welt sehen! Die Sängerin zeigte sich am Wochenende nämlich erstmals ganz öffentlich Hand in Hand mit Justin Trudeau.
Auf dieses Liebes-Outing haben die Fans monatelang warten müssen. Denn nach ersten Gerüchten, Perry habe sich nach dem Liebes-Aus mit Orlando Bloom niemand Geringeres als Justin Trudeau geangelt, gab es am Wochenende endlich die hochoffizielle Bestätigung!
Liebes-Outing zum 41. Geburtstag
Perry feierte ihren 41. Geburtstag nämlich ausgerechnet in Paris, der Stadt der Liebe, und mit einem Besuch in „Crazy Horse“. An ihrer Seite: ihr neuer Freund.
Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht verließen die beiden Turteltäubchen am Ende der Vorstellung schließlich das Kabarett-Theater. Händchen haltend!
Verliebte Blicke
Endlich hat das Versteckspiel also ein Ende. Und wie es scheint, nicht nur das. Denn Perry, die in einem roten, bodenlangen Kleid mit Spaghettiträgern eine fantastische Figur machte, schenkte ihrem Justin nicht nur verliebte Blicke, sie wollte ihn auch gar nicht mehr loslassen – selbst dann, als Fans ihr eine Rose überreichten und ihr ein Geburtstagsständchen sangen.
Über ihre Liebe zu Justin Trudeau schweigt sich Katy Perry bislang übrigens aus. Aber ein Bild sagt ohnehin mehr als tausend Worte ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.