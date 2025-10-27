Perry liebt Trudeau – und alle sollen es sehen!

Verliebte Blicke

Endlich hat das Versteckspiel also ein Ende. Und wie es scheint, nicht nur das. Denn Perry, die in einem roten, bodenlangen Kleid mit Spaghettiträgern eine fantastische Figur machte, schenkte ihrem Justin nicht nur verliebte Blicke, sie wollte ihn auch gar nicht mehr loslassen – selbst dann, als Fans ihr eine Rose überreichten und ihr ein Geburtstagsständchen sangen.