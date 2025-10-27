Vorteilswelt
Große Gefühle in Paris

Perry liebt Trudeau – und alle sollen es sehen!

Society International
27.10.2025 12:34
Katy Perry und Justin Trudeau feierten am Wochenende ihr großes Liebes-Outing in Paris!
Katy Perry und Justin Trudeau feierten am Wochenende ihr großes Liebes-Outing in Paris!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Katy Perry ist frisch verliebt – und endlich darf es die ganze Welt sehen! Die Sängerin zeigte sich am Wochenende nämlich erstmals ganz öffentlich Hand in Hand mit Justin Trudeau.

0 Kommentare

Auf dieses Liebes-Outing haben die Fans monatelang warten müssen. Denn nach ersten Gerüchten, Perry habe sich nach dem Liebes-Aus mit Orlando Bloom niemand Geringeres als Justin Trudeau geangelt, gab es am Wochenende endlich die hochoffizielle Bestätigung!

Liebes-Outing zum 41. Geburtstag
Perry feierte ihren 41. Geburtstag nämlich ausgerechnet in Paris, der Stadt der Liebe, und mit einem Besuch in „Crazy Horse“. An ihrer Seite: ihr neuer Freund.

Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht verließen die beiden Turteltäubchen am Ende der Vorstellung schließlich das Kabarett-Theater. Händchen haltend!

Verliebte Blicke
Endlich hat das Versteckspiel also ein Ende. Und wie es scheint, nicht nur das. Denn Perry, die in einem roten, bodenlangen Kleid mit Spaghettiträgern eine fantastische Figur machte, schenkte ihrem Justin nicht nur verliebte Blicke, sie wollte ihn auch gar nicht mehr loslassen – selbst dann, als Fans ihr eine Rose überreichten und ihr ein Geburtstagsständchen sangen. 

Lesen Sie auch:
Justin Trudeau ließ einfach nicht locker! Wie Kanadas Ex-Premier Katy Perry für sich gewann – ...
Sie wollte erst nicht!
Aber Trudeau ließ bei Perry einfach nicht locker!
14.10.2025
Trudeau nicht vor Ort
Katy Perry gab in Hannover Liebestipps
18.10.2025

Über ihre Liebe zu Justin Trudeau schweigt sich Katy Perry bislang übrigens aus. Aber ein Bild sagt ohnehin mehr als tausend Worte ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
