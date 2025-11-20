FPÖ: „Es gibt nur Männer und Frauen – Punkt!“

Die FPÖ-Sozialsprecherin führte unbeirrt aus: Die Folgen dieser ideologiegetriebenen Politik würden vor allem Frauen massiv schaden. „Ich finde das dramatisch, weil Sie einfach nicht erkennen, dass Sie mit genau diesem Gesetz nicht nur rechtliche Probleme schaffen, sondern vor allem Frauenschutzräume aushebeln. Das, was sich Frauen über Jahre erobert haben, wird dadurch ausgehebelt“, meinte Belakowtisch. Als Beispiel nannte sie den Fall eines Mannes, der sein Geschlecht änderte, um früher in Pension zu gehen: „Finden Sie das wirklich gut, dass jeder Mann sagt: ‘Ich fühle mich jetzt als Frau und gehe früher in Pension‘?“