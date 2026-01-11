Miedler holt mit Cabral Doppeltitel in Brisbane

Österreichs derzeit bester Tennis-Doppelspieler hat das Jahr so begonnen, wie er das abgelaufene beendet hat: mit einem ATP-Titel. Lucas Miedler besiegte am Sonntag mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral im Endspiel von Brisbane das topgesetzte britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool 6:3,3:6,10:8. Der Niederösterreicher verbessert sich damit auf ATP-Rang 23. Für ihn war es der insgesamt elfte Doppeltitel auf der Tour, bereits der vierte mit Cabral.
„Im Champions Tiebreak war es ein Hin und Her, Gott sei Dank mit dem besseren Ende für uns. Wir haben generell die ganze Woche echt schon ein gutes Level gezeigt mit dem krönenden Abschluss. Die sind trotzdem die Besten momentan, die zu schlagen, ist ein guter Wegweiser“, sagte der ÖTV-Davis-Cupper. Er hoffe, dass man die nächsten beiden Turniere daran anschließen könne. Vor den Australian Open spielen Cabral/Miedler kommende Woche noch in Auckland. Das Jahr 2025 hatte das Duo mit dem Turniererfolg in Athen beendet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.