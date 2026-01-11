Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg in drei Sätzen

Miedler holt mit Cabral Doppeltitel in Brisbane

Tennis
11.01.2026 09:48
Lucas Miedler (l.) und Francisco Cabral
Lucas Miedler (l.) und Francisco Cabral(Bild: AFP/WILLIAM WEST)

Österreichs derzeit bester Tennis-Doppelspieler hat das Jahr so begonnen, wie er das abgelaufene beendet hat: mit einem ATP-Titel. Lucas Miedler besiegte am Sonntag mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral im Endspiel von Brisbane das topgesetzte britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool 6:3,3:6,10:8. Der Niederösterreicher verbessert sich damit auf ATP-Rang 23. Für ihn war es der insgesamt elfte Doppeltitel auf der Tour, bereits der vierte mit Cabral. 

0 Kommentare

„Im Champions Tiebreak war es ein Hin und Her, Gott sei Dank mit dem besseren Ende für uns. Wir haben generell die ganze Woche echt schon ein gutes Level gezeigt mit dem krönenden Abschluss. Die sind trotzdem die Besten momentan, die zu schlagen, ist ein guter Wegweiser“, sagte der ÖTV-Davis-Cupper. Er hoffe, dass man die nächsten beiden Turniere daran anschließen könne. Vor den Australian Open spielen Cabral/Miedler kommende Woche noch in Auckland. Das Jahr 2025 hatte das Duo mit dem Turniererfolg in Athen beendet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
147.025 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
120.872 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
120.027 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf