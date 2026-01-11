Acht steirische Gemeinden bekommen neue Bankomaten

Bargeld hat in Österreich nach wie vor einen hohen Stellenwert. Vielen ist es ein Anliegen, Münzen und Scheine statt nur Karten im Geldtascherl zu haben. Diesem Wunsch kommen die Nationalbank und der Gemeindebund nach und errichten seit letztem Jahr mit einem 5,5-Millionen-Euro-Programm neue Bankomaten in ländlichen Regionen.