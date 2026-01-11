Ganzer Kurort sucht nach Trafik-Kater „Louis“

Viel Staub wirbelt das Verschwinden des allseits beliebten Stubentigers „Louis“ in Bad Sauerbrunn im Burgenland auf. Der rot-weiße Kater der Trafikantin verschwand eines Abends spurlos. Rettungshunde im Einsatz, Finderlohn ausgesetzt!
In Bad Sauerbrunn kennt ihn fast jeder, und jeder hat den geschmeidigen Kater „Louis“ sofort ins Herz geschlossen. Gäste, die sich regelmäßig im Kurort aufhalten, fragen immer wieder nach, wie es dem rot-weißen Stubentiger geht.
Spurlos verschwunden
Das Tabakgeschäft auf dem Bahnhofsplatz war sein zweites Zuhause. „Immer wieder hat es sich ,Louis’ in einer Verschnaufpause auf dem Verkaufstisch gemütlich gemacht. Ihn hat nie gestört, wenn ich über ihm den Kunden die Zeitung ausgehändigt oder Magazine und andere Waren direkt neben ihm bereitgelegt habe“, erzählt Betreiberin Monika L. „Louis“ habe sich niemals aus der Ruhe bringen lassen, so die Trafikantin. Ausgerechnet am vorletzten Arbeitstag der frisch gebackenen Pensionistin, 30. Dezember 2025, ist „Louis“ verschwunden.
Hunde im Einsatz
Zuletzt war der „Trafikkater“, so sein Beiname, am Abend auf dem Areal des Kurzentrums gesichtet worden. Danach verliert sich seine Spur. Nicht einmal der hilfsbereite Einsatz der Spürnasen vom Team der Rettungshunde NÖ-Süd konnte einen Hinweis auf den Verbleib des allseits vermissten Stubentigers liefern. „Ein böswilliger Akt kann nicht ausgeschlossen werden“, merken die Ermittler an.
Suche läuft weiter
„Unser Kater könnte freilich auch verletzt und deshalb nicht auffindbar sein. So etwas ist uns schon vor Jahren einmal passiert“, sagt Monika L. Sie gibt die Suche nicht so schnell auf und hofft nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Als Finderlohn sind 200 Euro festgesetzt! Nähere Informationen sind unter 0650/80 50 584 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.