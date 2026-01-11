Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finderlohn ausgesetzt

Ganzer Kurort sucht nach Trafik-Kater „Louis“

Burgenland
11.01.2026 10:00
Einer der Stammplätze im Tabakgeschäft: Sein zweites Zuhause hat „Louis“ den Beinamen ...
Einer der Stammplätze im Tabakgeschäft: Sein zweites Zuhause hat „Louis“ den Beinamen „Trafikkater“ eingebracht.(Bild: privat)

Viel Staub wirbelt das Verschwinden des allseits beliebten Stubentigers „Louis“ in Bad Sauerbrunn im Burgenland auf. Der rot-weiße Kater der Trafikantin verschwand eines Abends spurlos. Rettungshunde im Einsatz, Finderlohn ausgesetzt!

0 Kommentare

In Bad Sauerbrunn kennt ihn fast jeder, und jeder hat den geschmeidigen Kater „Louis“ sofort ins Herz geschlossen. Gäste, die sich regelmäßig im Kurort aufhalten, fragen immer wieder nach, wie es dem rot-weißen Stubentiger geht.

Spurlos verschwunden
Das Tabakgeschäft auf dem Bahnhofsplatz war sein zweites Zuhause. „Immer wieder hat es sich ,Louis’ in einer Verschnaufpause auf dem Verkaufstisch gemütlich gemacht. Ihn hat nie gestört, wenn ich über ihm den Kunden die Zeitung ausgehändigt oder Magazine und andere Waren direkt neben ihm bereitgelegt habe“, erzählt Betreiberin Monika L. „Louis“ habe sich niemals aus der Ruhe bringen lassen, so die Trafikantin. Ausgerechnet am vorletzten Arbeitstag der frisch gebackenen Pensionistin, 30. Dezember 2025, ist „Louis“ verschwunden.

Der Kater vom Bahnhofsplatz ist weit über den Kurort hinaus bekannt. Viele Gäste machen sich ...
Der Kater vom Bahnhofsplatz ist weit über den Kurort hinaus bekannt. Viele Gäste machen sich jetzt große Sorgen um ihn.(Bild: Privat)

Hunde im Einsatz
Zuletzt war der „Trafikkater“, so sein Beiname, am Abend auf dem Areal des Kurzentrums gesichtet worden. Danach verliert sich seine Spur. Nicht einmal der hilfsbereite Einsatz der Spürnasen vom Team der Rettungshunde NÖ-Süd konnte einen Hinweis auf den Verbleib des allseits vermissten Stubentigers liefern. „Ein böswilliger Akt kann nicht ausgeschlossen werden“, merken die Ermittler an.

Suche läuft weiter
„Unser Kater könnte freilich auch verletzt und deshalb nicht auffindbar sein. So etwas ist uns schon vor Jahren einmal passiert“, sagt Monika L. Sie gibt die Suche nicht so schnell auf und hofft nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Als Finderlohn sind 200 Euro festgesetzt! Nähere Informationen sind unter 0650/80 50 584 erbeten.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -1°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-8° / -0°
Symbol heiter
Mattersburg
-6° / -1°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-9° / -1°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-6° / -1°
Symbol wolkig

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
147.025 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
120.872 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
120.027 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Mehr Burgenland
Cyber-Betrug ufert aus
Falscher IT-Experte zweigte mehr als 500.000 € ab
Protest von 300 Bauern
Widerstand gegen Mercosur rollt durchs Burgenland
Krone Plus Logo
Pisten im Burgenland
Wie die Begeisterung fürs Skifahren einst erwachte
Krone Plus Logo
Dank Varga-Transfer
Heimischer Viertligist casht wohl mehr als 100.000
Schauplatz Steinbrunn
Nächstgelegener Nahversorger rückt in die Ferne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf