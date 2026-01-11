Ganzer Kurort sucht nach Trafik-Kater „Louis“

Spurlos verschwunden

Das Tabakgeschäft auf dem Bahnhofsplatz war sein zweites Zuhause. „Immer wieder hat es sich ,Louis’ in einer Verschnaufpause auf dem Verkaufstisch gemütlich gemacht. Ihn hat nie gestört, wenn ich über ihm den Kunden die Zeitung ausgehändigt oder Magazine und andere Waren direkt neben ihm bereitgelegt habe“, erzählt Betreiberin Monika L. „Louis“ habe sich niemals aus der Ruhe bringen lassen, so die Trafikantin. Ausgerechnet am vorletzten Arbeitstag der frisch gebackenen Pensionistin, 30. Dezember 2025, ist „Louis“ verschwunden.