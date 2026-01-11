Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 gestorben

Der Mitgründer und Gitarrist der legendären US-Rockband Grateful Dead, Bob Weir, ist tot. Der Musiker und Songwriter starb im Alter von 78 Jahren, hieß es am Samstag (Ortszeit) in einer Erklärung auf seiner Website und im Onlinedienst Instagram. Er sei „friedlich im Kreis seiner Angehörigen eingeschlafen“.
Angaben zum Ort und Zeitpunkt seines Todes wurden zunächst nicht gemacht. Weiter hieß es jedoch, dass Weir wegen Lungenproblemen im Zusammenhang mit einer zuvor besiegten Krebserkrankung gestorben sei.
Grateful Dead war eine 1965 gegründete US-Rockband aus San Francisco um den 1995 verstorbenen Sänger und Gitarristen Jerry Garcia. Zu den größten Hits der Band gehörten Lieder wie „Touch of Grey“ und „Truckin“. Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hatte die Band mehrere Abschiedskonzerte gegeben.
