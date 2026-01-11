Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 gestorben

Der Mitgründer und Gitarrist der legendären US-Rockband Grateful Dead, Bob Weir, ist tot. Der Musiker und Songwriter starb im Alter von 78 Jahren, hieß es am Samstag (Ortszeit) in einer Erklärung auf seiner Website und im Onlinedienst Instagram. Er sei „friedlich im Kreis seiner Angehörigen eingeschlafen“.