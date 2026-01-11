Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eskalation nach Foul

Tumulte und Polizeischutz bei Hobby-Fußballturnier

Tirol
11.01.2026 09:03
Im Zuge eines Fußball-Hobbyturniers kam es zu den Tumulten (Symbolbild).
Im Zuge eines Fußball-Hobbyturniers kam es zu den Tumulten (Symbolbild).(Bild: Sepp Pail)

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist die Stimmung bei einem Hobby-Fußballturnier in Reutte in Tirol: Nach einem Foul im Spiel zwischen einer heimischen und einer deutschen Mannschaft flogen sprichwörtlich die Fetzen. Es kam zu einem Tumult zwischen Spielern und Zuschauer – die bayerische Mannschaft musste folglich sogar unter Polizeischutz aus der Sporthalle eskortiert werden. Es gab zwei Verletzte!

0 Kommentare

Es sollte ein freundschaftliches Turnier in der Reuttener Sporthalle werden. Geendet hat das Fußball-Event am Samstag mit einem Eklat. Auslöser war ein Foul im Spiel einer Gastmannschaft aus Bayern gegen ein Heimteam. Dieses ließ die Stimmung am Parkett und auf den Zuschauerrängen derart aufheizen, dass es letztlich da wie dort zu Tumulten kam.

Wirbel verlagerte sich in die Kabinen
Ordner mussten eingreifen. „Die aus Deutschland angereiste Mannschaft zog sich schließlich aufgrund der aufgeheizten Stimmung in die Kabinen zurück, wo es neuerlich zu Handgreiflichkeiten und zu körperlichen Auseinandersetzungen kam“, heißt es vonseiten der Polizei. Dabei wurden zwei Personen verletzt – einen davon mit einem Nasenbeinbruch schwer.

Zitat Icon

Folglich wurden die deutschen Spieler unter Sicherung der eingesetzten Polizeikräfte aus der Halle zu ihren Fahrzeugen geleitet.

Die Polizei

Spieler und Zuschauer warteten bei Ausgang
Beim Eintreffen der alarmierten Polizei hatte sich die Situation zwar etwas beruhigt, jedoch hätten sich „noch zahlreiche aufgebrachte Spieler und Zuschauer der einheimischen Mannschaft vor dem Ausgang der Halle“ aufgehalten, wie die Ermittler schildern.

„Folglich wurden die deutschen Spieler unter Sicherung der eingesetzten Polizeikräfte aus der Halle zu ihren Fahrzeugen geleitet“, so die Exekutive weiter. Dabei sei es wiederum zu Provokationen beider Seiten gekommen. Letztlich konnte die Polizei die Situation endgültig beruhigen.

Schwerverletzter mit Rettung ins Krankenhaus
Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen. Mehrere Polizeistreifen aus dem Bezirk waren angerückt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ReutteTirolBayernDeutschland
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
147.025 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
120.872 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
120.027 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf