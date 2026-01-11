Tumulte und Polizeischutz bei Hobby-Fußballturnier

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist die Stimmung bei einem Hobby-Fußballturnier in Reutte in Tirol: Nach einem Foul im Spiel zwischen einer heimischen und einer deutschen Mannschaft flogen sprichwörtlich die Fetzen. Es kam zu einem Tumult zwischen Spielern und Zuschauer – die bayerische Mannschaft musste folglich sogar unter Polizeischutz aus der Sporthalle eskortiert werden. Es gab zwei Verletzte!