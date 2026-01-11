Tumulte und Polizeischutz bei Hobby-Fußballturnier

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist die Stimmung bei einem Hobby-Fußballturnier in Reutte in Tirol: Nach einem Foul im Spiel zwischen einer heimischen und einer deutschen Mannschaft flogen sprichwörtlich die Fetzen. Es kam zu einem Tumult zwischen Spielern und Zuschauer – die bayerische Mannschaft musste folglich sogar unter Polizeischutz aus der Sporthalle eskortiert werden. Es gab zwei Verletzte!
Es sollte ein freundschaftliches Turnier in der Reuttener Sporthalle werden. Geendet hat das Fußball-Event am Samstag mit einem Eklat. Auslöser war ein Foul im Spiel einer Gastmannschaft aus Bayern gegen ein Heimteam. Dieses ließ die Stimmung am Parkett und auf den Zuschauerrängen derart aufheizen, dass es letztlich da wie dort zu Tumulten kam.
Wirbel verlagerte sich in die Kabinen
Ordner mussten eingreifen. „Die aus Deutschland angereiste Mannschaft zog sich schließlich aufgrund der aufgeheizten Stimmung in die Kabinen zurück, wo es neuerlich zu Handgreiflichkeiten und zu körperlichen Auseinandersetzungen kam“, heißt es vonseiten der Polizei. Dabei wurden zwei Personen verletzt – einen davon mit einem Nasenbeinbruch schwer.
Folglich wurden die deutschen Spieler unter Sicherung der eingesetzten Polizeikräfte aus der Halle zu ihren Fahrzeugen geleitet.
Die Polizei
Spieler und Zuschauer warteten bei Ausgang
Beim Eintreffen der alarmierten Polizei hatte sich die Situation zwar etwas beruhigt, jedoch hätten sich „noch zahlreiche aufgebrachte Spieler und Zuschauer der einheimischen Mannschaft vor dem Ausgang der Halle“ aufgehalten, wie die Ermittler schildern.
„Folglich wurden die deutschen Spieler unter Sicherung der eingesetzten Polizeikräfte aus der Halle zu ihren Fahrzeugen geleitet“, so die Exekutive weiter. Dabei sei es wiederum zu Provokationen beider Seiten gekommen. Letztlich konnte die Polizei die Situation endgültig beruhigen.
Schwerverletzter mit Rettung ins Krankenhaus
Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen. Mehrere Polizeistreifen aus dem Bezirk waren angerückt.
