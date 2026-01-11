Falscher IT-Experte zweigte mehr als 500.000 € ab

Anleger um das ganze Vermögen gebracht

Es geht aber noch schlimmer: Weit mehr als eine halbe Million Euro zweigte ein insolventer Shop-Betreiber (35) aus dem Bezirk Neusiedl am See von einem Pensionisten ab. Hohe Gewinne durch profitable Investments im Ausland und durch Goldeinkäufe wurden dem burgenländischen Opfer versprochen. Der Täter gab weiters vor, als IT-Experte dem Rentner bei Handy- und Internet-Problemen helfen zu können, tatsächlich verschaffte er sich durch gestohlene Daten direkten Zugang zum Konto und den Finanzdepots des über 80-Jährigen.