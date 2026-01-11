Ultraradler Philipp Kaider feierte Filmpremiere

Der nicht immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, vom Rennen an die äußersten Grenzen von Physis und Psyche getrieben wurde. „Trotzdem war er so locker drauf, wie ich ihn noch nie erlebt habe“, staunte Rekordsieger (6) Christoph Strasser. Wolfgang Fasching raste dreimal am schnellsten durch die Staaten: „Der Film zeigt, wie viel Freude das Team dabei hatte, so eine Strapaz auf sich zu nehmen.“ Anscheinend genug, um es heuer wieder zu tun: „Mich hat’s neun Tage lange gefreut zu radl’n, das hab ich davor noch nie gehabt.“ Keine Sorge, Philipp, sonst vermutlich auch kein Mensch.