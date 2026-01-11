Alarmstufe orange! Vier Rekorde in ernster Gefahr

Am Freitag besiegten die Grazer Eishockey-Cracks Bozen mit 3:2 nach Verlängerung. Am Sonntag gastieren die Vienna Capitals bei den 99ers. Verteidiger Nick Bailen befindet sich in der Steiermark auf Rekordjagd – gleich vier hat er im Visier. Einer wurde schon eingestellt. Kein Wunder also, dass die 99ers mit ihm verlängern wollen.