Alarmstufe orange! Vier Rekorde in ernster Gefahr

Jetzt LIVE: Der Slalom der Herren in Adelboden
Ski-Weltcup im Ticker
Am Freitag besiegten die Grazer Eishockey-Cracks Bozen mit 3:2 nach Verlängerung. Am Sonntag gastieren die Vienna Capitals bei den 99ers. Verteidiger Nick Bailen befindet sich in der Steiermark auf Rekordjagd – gleich vier hat er im Visier. Einer wurde schon eingestellt. Kein Wunder also, dass die 99ers mit ihm verlängern wollen.
Die Rekordjagd bei den 99ers geht weiter! Eishockey-Crack Nick Bailen könnte heuer gleich vier neue Rekorde bei den Grazern aufstellen. Keiner erscheint unrealistisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.