Innenminister nach Blackout: „Wir schlagen zurück“

„Kann jederzeit an anderen Orten passieren“

„Was in Berlin passiert ist, kann jederzeit an anderen Orten passieren – in Köln, in Stuttgart, in München“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, der „Rheinischen Post“. Nötig sei eine Überprüfung der Kontrollmechanismen und Vorgaben für Betreiber kritischer Infrastruktur – also Einrichtungen, deren Ausfall zu Notlagen führen würde.