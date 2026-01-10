Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Pisten im Burgenland

Wie die Begeisterung fürs Skifahren einst erwachte

Burgenland
10.01.2026 16:00
Skifahrer am Bergkammweg um 1955 in Rudersdorf.
Skifahrer am Bergkammweg um 1955 in Rudersdorf.(Bild: Krone KREATIV/Florian Deutsch, Rudersdorf)

Der jüngste Wetterumsturz hat bei vielen wieder die Lust aufs Skifahren geweckt. Als die Winter im Burgenland noch schneereicher waren, wurden auch bei uns zahlreiche Hänge als Pisten genutzt. 

0 Kommentare

In den 1920er-Jahren nahm der alpine Skisport in Österreich einen ersten enormen Aufschwung. Die Begeisterung für den Skisport war nicht nur in den alpinen Regionen Österreichs wahrnehmbar, auch im Burgenland fanden sich alsbald Wintersportbegeisterte. So berichtete im Feber 1925 die Oberwarter Sonntagszeitung von einem Skikurs der Schüler des Gymnasiums Oberschützen im Wechselgebiet. Auch die Hänge im Burgenland wurden von den Skibegeisterten sogleich als Pisten genutzt. Der „Verein der Skiläufer des Burgenlandes“ organisierte für den 17. Jänner 1937 in Lockenhaus am Geschriebenstein die „1. Burgenländischen Skimeisterschaften“. Teilnahmeberechtigt waren nur burgenländische Skiläufer, die Mitglieder des „Vereins der Skiläufer des Burgenlandes“ waren. Auch das Leithagebirge diente der Eisenstädter Hitlerjugend während der NS-Zeit der Abhaltung eines Ski-Wettkampfes. 40 Teilnehmer fanden sich ein, um einen Torlauf, Langlauf und einen Kombinationslauf abzuhalten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -0°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-5° / 1°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-6° / 1°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-5° / -1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-6° / -1°
Symbol wolkig

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.934 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
130.899 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.747 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Burgenland
Schauplatz Steinbrunn
Nächstgelegener Nahversorger rückt in die Ferne
Telefonbetrug
73-Jährige fiel auf falsche Polizisten herein
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Umdenken wird wichtig
Neues Zuverdienst-Verbot bedroht jetzt Existenzen
Nach Hofer-Rückzug
FPÖ Burgenland sucht weiter nach Kurs und Führung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf