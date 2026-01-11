Vorteilswelt
Slalom in Adelboden

Zu schwach? Kein einziger ÖSV-Läufer in Topgruppe

Ski Alpin
11.01.2026 09:20
Manuel Feller startet als Zwölfter.
Manuel Feller startet als Zwölfter.(Bild: Christof Birbaumer)

Nach der bitteren Pleite im Riesenslalom werden Österreichs Ski-Herren auch im Slalom von Adelboden nicht gerade als Top-Favoriten gehandelt. Unter der Topgruppe befindet sich kein einziger ÖSV-Läufer.

Der Schweizer Tanguy Nef wird den Slalom-Klassiker am Sonntag um 10.30 Uhr eröffnen, gefolgt von den beiden Norwegern Timon Haugan und Atle Lie McGrath, dem Schweizer Loic Meillard, dem Norweger Henrik Kristoffersen, dem für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen und Clement Noel aus Frankreich. 

Feller erster Österreicher
Erst mit Startnummer 12 wird sich Manuel Feller als erster Österreicher aus dem Starthaus stürzen, direkt gefolgt von Fabio Gstrein. Ebenfalls in Adelboden am Start: Marco Schwarz (16), Michael Matt (22), Dominik Raschner (23), Johannes Strolz (27), Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (42) und Simon Rueland (47).

Dass österreichische Namen in der Topgruppe fehlen, ist sinnbildlich für die rot-weiß-rote Krise im Slalom. In der Disziplinen-Wertung liegt aktuell kein einziger ÖSV-Läufer in den Top-10, Michael Matt liegt mit 89 Punkten – 196 Zähler hinter Leader Timon Haugan – auf Rang zwölf.

