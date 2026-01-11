Zu schwach? Kein einziger ÖSV-Läufer in Topgruppe

Nach der bitteren Pleite im Riesenslalom werden Österreichs Ski-Herren auch im Slalom von Adelboden nicht gerade als Top-Favoriten gehandelt. Unter der Topgruppe befindet sich kein einziger ÖSV-Läufer.
Der Schweizer Tanguy Nef wird den Slalom-Klassiker am Sonntag um 10.30 Uhr eröffnen, gefolgt von den beiden Norwegern Timon Haugan und Atle Lie McGrath, dem Schweizer Loic Meillard, dem Norweger Henrik Kristoffersen, dem für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen und Clement Noel aus Frankreich.
Feller erster Österreicher
Erst mit Startnummer 12 wird sich Manuel Feller als erster Österreicher aus dem Starthaus stürzen, direkt gefolgt von Fabio Gstrein. Ebenfalls in Adelboden am Start: Marco Schwarz (16), Michael Matt (22), Dominik Raschner (23), Johannes Strolz (27), Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (42) und Simon Rueland (47).
Dass österreichische Namen in der Topgruppe fehlen, ist sinnbildlich für die rot-weiß-rote Krise im Slalom. In der Disziplinen-Wertung liegt aktuell kein einziger ÖSV-Läufer in den Top-10, Michael Matt liegt mit 89 Punkten – 196 Zähler hinter Leader Timon Haugan – auf Rang zwölf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.