Zu schwach? Kein einziger ÖSV-Läufer in Topgruppe

Dass österreichische Namen in der Topgruppe fehlen, ist sinnbildlich für die rot-weiß-rote Krise im Slalom. In der Disziplinen-Wertung liegt aktuell kein einziger ÖSV-Läufer in den Top-10, Michael Matt liegt mit 89 Punkten – 196 Zähler hinter Leader Timon Haugan – auf Rang zwölf.