Neue Bus-Fahrpläne

Ein „kräftiger Schub“ für regionalen Nahverkehr

Kärnten
19.11.2025 14:00
Das Angebot der Kärntner Linien wurde an die neuen Möglichkeiten durch die Koralmbahn angepasst.
Das Angebot der Kärntner Linien wurde an die neuen Möglichkeiten durch die Koralmbahn angepasst.

Mit 14. Dezember ticken die Uhren auch bei den Kärntner Bussen anders. Jetzt wurden die neuen Fahrpläne offiziell vorgestellt, die Infotour der Kärntner Linien läuft bis Dezember.

Wenn es bald 29 Mal täglich mit der Koralmbahn nach Graz geht, werden auch die Busse der Kärntner Linien für ein neues Zeitalter des öffentlichen Verkehrs bereit sein. Am Mittwoch wurden die neuen Fahrpläne mit mehr Ver- und besseren Anbindungen präsentiert. „Deutlich mehr Angebot, Bus und Bahn ergänzen einander immer besser, Übergänge werden kürzer, Takte dichter und Wege leichter“, betont Reinhard Wallner, ÖBB. „Mobilität soll kein Hindernis sein, sondern neue Möglichkeiten eröffnen.“

In den letzten rund zehn Jahren konnte das Angebot mehr als verdoppelt werden. Das bedeutet ein Plus von 18,9 Millionen Angebotskilometer.

Sebastian Schuschnig, Landesrat

Passend zu den neuen Fernverkehrsverbindungen nach Graz und Wien entstehen in Klagenfurt, Villach, St. Veit und Wolfsberg Verkehrsknoten für Bahn, Bus und Mikro-ÖV. So gelingt im Zentralraum ein 30-Minuten-Takt, zwischen Landeshaupt- und Herzogstadt sogar ein 20-Minuten-Takt. „Das ist das dichteste Angebot im ganzen Bundesland“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. „Wir haben den Öffi-Ausbau in den vergangenen Jahren massiv vorangetrieben und Millionen investiert. Jetzt bekommt der regionale Nahverkehr einen weiteren kräftigen Schub, der in ganz Kärnten spürbar wird.“

Ein spezieller Fokus wurde bei den neuen Fahrplänen auf eine enge Verknüpfung von Bus und Bahn gelegt. An 38 Punkten werden Busse künftig direkt an den Taktverkehr angebunden. „Die Koralmbahn verändert das Pendeln grundlegend: schneller, nachhaltiger – und besser vernetzt bis zur letzten Meile“, so Beate Sommer, Kärntner Linien. „So entsteht in Kärnten ein Mobilitätsnetz, das Menschen und Regionen im gesamten Alpen-Adria-Raum alltagstauglich verbindet.“

Auf der Internetseite www.kaerntner-linien.at und in den 22 Kundenbüros der Kärntner Linien bekommen Sie alle Infos zu den neuen Fahrplänen.

