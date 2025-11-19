Ein „kräftiger Schub“ für regionalen Nahverkehr

Wenn es bald 29 Mal täglich mit der Koralmbahn nach Graz geht, werden auch die Busse der Kärntner Linien für ein neues Zeitalter des öffentlichen Verkehrs bereit sein. Am Mittwoch wurden die neuen Fahrpläne mit mehr Ver- und besseren Anbindungen präsentiert. „Deutlich mehr Angebot, Bus und Bahn ergänzen einander immer besser, Übergänge werden kürzer, Takte dichter und Wege leichter“, betont Reinhard Wallner, ÖBB. „Mobilität soll kein Hindernis sein, sondern neue Möglichkeiten eröffnen.“