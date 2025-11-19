Ein „kräftiger Schub“ für regionalen Nahverkehr

Mit 14. Dezember ticken die Uhren auch bei den Kärntner Bussen anders. Jetzt wurden die neuen Fahrpläne offiziell vorgestellt, die Infotour der Kärntner Linien läuft bis Dezember.
Wenn es bald 29 Mal täglich mit der Koralmbahn nach Graz geht, werden auch die Busse der Kärntner Linien für ein neues Zeitalter des öffentlichen Verkehrs bereit sein. Am Mittwoch wurden die neuen Fahrpläne mit mehr Ver- und besseren Anbindungen präsentiert. „Deutlich mehr Angebot, Bus und Bahn ergänzen einander immer besser, Übergänge werden kürzer, Takte dichter und Wege leichter“, betont Reinhard Wallner, ÖBB. „Mobilität soll kein Hindernis sein, sondern neue Möglichkeiten eröffnen.“
In den letzten rund zehn Jahren konnte das Angebot mehr als verdoppelt werden. Das bedeutet ein Plus von 18,9 Millionen Angebotskilometer.
Sebastian Schuschnig, Landesrat
Bild: Kärntner Linien
Passend zu den neuen Fernverkehrsverbindungen nach Graz und Wien entstehen in Klagenfurt, Villach, St. Veit und Wolfsberg Verkehrsknoten für Bahn, Bus und Mikro-ÖV. So gelingt im Zentralraum ein 30-Minuten-Takt, zwischen Landeshaupt- und Herzogstadt sogar ein 20-Minuten-Takt. „Das ist das dichteste Angebot im ganzen Bundesland“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. „Wir haben den Öffi-Ausbau in den vergangenen Jahren massiv vorangetrieben und Millionen investiert. Jetzt bekommt der regionale Nahverkehr einen weiteren kräftigen Schub, der in ganz Kärnten spürbar wird.“
Ein spezieller Fokus wurde bei den neuen Fahrplänen auf eine enge Verknüpfung von Bus und Bahn gelegt. An 38 Punkten werden Busse künftig direkt an den Taktverkehr angebunden. „Die Koralmbahn verändert das Pendeln grundlegend: schneller, nachhaltiger – und besser vernetzt bis zur letzten Meile“, so Beate Sommer, Kärntner Linien. „So entsteht in Kärnten ein Mobilitätsnetz, das Menschen und Regionen im gesamten Alpen-Adria-Raum alltagstauglich verbindet.“
Auf der Internetseite www.kaerntner-linien.at und in den 22 Kundenbüros der Kärntner Linien bekommen Sie alle Infos zu den neuen Fahrplänen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.