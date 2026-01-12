Vorteilswelt
Wanderung auf der Saualpe: Teenager verirrten sich

Kärnten
12.01.2026 06:26
Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ wurde nach den beiden Jugendlichen gesucht.
Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ wurde nach den beiden Jugendlichen gesucht.(Bild: Hannes Wallner)

Eine winterliche Wanderung auf der Saualm endete für zwei Jugendliche aus dem Bezirk Wolfsberg mit einem Rettungseinsatz. Die beiden 17-Jährigen konnten unterkühlt geborgen werden. 

Den Sonntag wollten zwei 17-jährige Burschen aus dem Bezirk Wolfsberg nutzen, um sich sportlich zu betätigen und die Natur zu erkunden. Um 13.30 Uhr starteten die beiden von der Gießlhütte auf der Saualm aus zu einer Wanderung mit dem Ziel Ladinger Spitz.

Wegen der winterlichen Schneeverhältnisse kamen die Jugendlichen nur langsam voran und verloren mit Einbruch der Dunkelheit zunehmend die Orientierung, bis sie sich schließlich verirrten. „Gegen 16.45 Uhr setzten sie mittels Mobiltelefon einen Notruf ab“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Polizeihubschrauber suchte die Jugendlichen
Unverzüglich wurde eine Suchaktion gestartet. Neben der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei Wolfsberg standen auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ mit FLIR-Wärmebildkamera sowie acht Einsatzkräfte des Österreichischen Bergrettungsdienstes im Einsatz. Die Suchaktion verlief erfolgreich, und die beiden Jugendlichen konnten geborgen werden.

Die beiden 17-Jährigen waren leicht unterkühlt, blieben jedoch unverletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie ihren Eltern übergeben. 

