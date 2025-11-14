Mit Bahn und Bus: Wochenends geht‘s in die Heimat

Wenn man an Pendler denkt, hat man meistens Menschen vor dem geistigen Auge, die in den frühen Morgenstunden ins Auto steigen oder sich in Bus oder Bahn setzen. Und nach einem oft langen Arbeitstag geht’s wieder zurück. Doch es gibt in Kärnten auch Wochenendpendler – und gerade für sie sind öffentliche Verkehrsmittel oft die einzige Wahl.