Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffis in Kärnten

Mit Bahn und Bus: Wochenends geht‘s in die Heimat

Kärnten
14.11.2025 05:00
Für die Heimreise nach Gmünd nutzt Eva die Öffis.
Für die Heimreise nach Gmünd nutzt Eva die Öffis.(Bild: Felix Justich)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Job in Klagenfurt, Familie und Freunde in Gmünd. Mit den Öffis klappt beides.

0 Kommentare

Wenn man an Pendler denkt, hat man meistens Menschen vor dem geistigen Auge, die in den frühen Morgenstunden ins Auto steigen oder sich in Bus oder Bahn setzen. Und nach einem oft langen Arbeitstag geht’s wieder zurück. Doch es gibt in Kärnten auch Wochenendpendler – und gerade für sie sind öffentliche Verkehrsmittel oft die einzige Wahl.

Job in Klagenfurt, Familie in Gmünd
„Ich lebe und arbeite seit 18 Jahren unter der Woche in Klagenfurt, da brauche ich kein Auto“, erzählt uns Eva Patzi. „Aber meine ganze Familie und fast alle meiner Freunde leben in Gmünd, daher geht’s fast jedes Wochenende nach Hause.“ Erst mit der S-Bahn nach Spittal, dann mit dem Bus weiter in die Künstlerstadt.

Auskünfte:

Infos zu neuen Fahrplänen gibt’s am 14. November am Bahnhof Spittal-Millstätter See (ab 15 Uhr), 21. November in Gmünd am Hauptplatz (ab 15 Uhr).

Hoffnung aus Ticketlösung
„Seit gut zwei Jahren klappt das richtig gut, weil mehr Fahrten angeboten werden, die S-Bahn ist auch immer voll“, so Patzi. „Nur im Bus nach Gmünd bin ich dann fast alleine.“ Während sie sich auf die Koralmbahn freut – „hoffentlich gibt’s eine gemeinsame Klimaticket-Lösung“ -, ist sie abwartend, was die neuen Fahrzeiten der S-Bahn angeht.

Lesen Sie auch:
In wenigen Minuten geht’s auf den Sportberg Goldeck.
Öffis in Kärnten
Mit öffentlichem Verkehr zum Skispaß aufs Goldeck
13.11.2025
Öffis in Kärnten
Mit der S-Bahn geht‘s direkt zum „Tor ins Mölltal“
12.11.2025
Öffis in Kärnten
Weitläufige Mobilität als große Herausforderung
11.11.2025

„Da fahren zwei Züge innerhalb von 15 Minuten, dann heißt’s fast 50 Minuten warten“, so die Pendlerin, die deshalb schon gespannt auf die neuen Busfahrpläne wartet.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
116.093 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
91.839 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
77.844 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Öffis in Kärnten
Mit Bahn und Bus: Wochenends geht‘s in die Heimat
Krone Plus Logo
Koch über das Derby
Strong ist bereit für das Kindergarten-Duell
Das Beste zum Schluss
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
Krone Plus Logo
Leistung vorgetäuscht?
Ärztin unter Betrugsverdacht: 100 Patienten Zeugen
Krone Plus Logo
WAC-Boss Riegler
Pacult? „Den Fehler muss ich mir eingestehen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf