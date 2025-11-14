Mit Bahn und Bus: Wochenends geht‘s in die Heimat

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Job in Klagenfurt, Familie und Freunde in Gmünd. Mit den Öffis klappt beides.
Wenn man an Pendler denkt, hat man meistens Menschen vor dem geistigen Auge, die in den frühen Morgenstunden ins Auto steigen oder sich in Bus oder Bahn setzen. Und nach einem oft langen Arbeitstag geht’s wieder zurück. Doch es gibt in Kärnten auch Wochenendpendler – und gerade für sie sind öffentliche Verkehrsmittel oft die einzige Wahl.
Job in Klagenfurt, Familie in Gmünd
„Ich lebe und arbeite seit 18 Jahren unter der Woche in Klagenfurt, da brauche ich kein Auto“, erzählt uns Eva Patzi. „Aber meine ganze Familie und fast alle meiner Freunde leben in Gmünd, daher geht’s fast jedes Wochenende nach Hause.“ Erst mit der S-Bahn nach Spittal, dann mit dem Bus weiter in die Künstlerstadt.
Infos zu neuen Fahrplänen gibt’s am 14. November am Bahnhof Spittal-Millstätter See (ab 15 Uhr), 21. November in Gmünd am Hauptplatz (ab 15 Uhr).
Hoffnung aus Ticketlösung
„Seit gut zwei Jahren klappt das richtig gut, weil mehr Fahrten angeboten werden, die S-Bahn ist auch immer voll“, so Patzi. „Nur im Bus nach Gmünd bin ich dann fast alleine.“ Während sie sich auf die Koralmbahn freut – „hoffentlich gibt’s eine gemeinsame Klimaticket-Lösung“ -, ist sie abwartend, was die neuen Fahrzeiten der S-Bahn angeht.
„Da fahren zwei Züge innerhalb von 15 Minuten, dann heißt’s fast 50 Minuten warten“, so die Pendlerin, die deshalb schon gespannt auf die neuen Busfahrpläne wartet.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.