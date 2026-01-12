Vorteilswelt
Auf Zukunft setzen

Infineon – Ausbildung, die Hightech bewegt

Kärnten
12.01.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Infineon)

Es ist nie zu früh, sich Gedanken über die eigene berufliche Zukunft zu machen – besonders dann, wenn es um eine Branche geht, die so rasant wächst wie die Halbleiterindustrie. Infineon Austria bietet jungen Menschen die Chance, genau dort Fuß zu fassen, wo heute die Technologie von morgen entsteht.

Wer hier seine Lehre beginnt, arbeitet an Lösungen, die später in Smartphones, E-Autos oder Solaranlagen weltweit zum Einsatz kommen. Denn die Lehrlinge bei Infineon tragen dazu bei, dass Mikrochips perfekt produziert werden und helfen gleichzeitig, den Energieverbrauch moderner Geräte zu senken. Damit leistet das Unternehmen einen zentralen Beitrag zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und effizienter Energienutzung – Themen, die für die Generation von heute wichtiger sind denn je. Eine Ausbildung bei Infineon gilt daher als perfekter Start in die Hightech-Karriere.

(Bild: Infineon)
(Bild: Infineon)
(Bild: Infineon)

Doppellehre für die Zukunft – Bewerbung jetzt möglich

Die beliebte Doppellehre „Elektrotechnik & Metalltechnik“ startet im Herbst 2026 neu. Wer dabei sein möchte, kann sich jetzt online bewerben. Die Kombination der beiden technischen Fachrichtungen bietet jungen Talenten außergewöhnliche Möglichkeiten, denn die Ausbildung deckt gleich mehrere Kernbereiche der modernen Produktion ab – von der Elektrotechnik über die Metalltechnik bis hin zur Informatik.

Mit der optionalen Matura stehen den Lehrlingen nach Abschluss sogar noch mehr Wege offen. Damit ist man perfekt auf eine erfolgreiche Zukunft in der Hightech-Branche vorbereitet.

Key-Facts Doppellehre „Elektrotechnik & Metalltechnik“

  • Praktische & fachliche Ausbildung (Metalltechnik, Elektrotechnik, Informatik)
  • Möglichkeit zur Lehre mit Matura
  • Dauer: 4 Jahre, Start im September
  • Ausbildung am neuen Lehrlingscampus in Villach
  • Je Lehrjahr 10 Wochen Berufsschule (geblockt) in Villach
  • Weiterführende Trainings

Wo Lehrlinge Technik erleben

In der Instandhaltungstechnik werden die Nachwuchstalente darauf vorbereitet, Geräte und Maschinen zu reparieren, zu programmieren und am Laufen zu halten, damit die Produktion reibungslos läuft. Denn in der Chipproduktion muss jede Sekunde stimmen.

Begleitet von erfahrenen Ausbildner*innen fertigen die Lehrlinge maßgeschneiderte Bauteile und vertiefen ihre Fähigkeiten beim Schweißen, Löten, Drehen und Fräsen. Der neue Lehrlingscampus in Villach bietet mit modernen Werkstätten das perfekte Umfeld, um Technikbegeisterung erlebbar zu machen. Elias, momentan im dritten Lehrjahr, zeigt sich mit seiner Laufbahn zufrieden:

„Die Unterstützung von Kolleg*innen und Ausbildner*innen ist enorm. Der Umgang bei Infineon ist von Wertschätzung geprägt, und auch in schwierigen Situationen wird einem stets geholfen. Diese positive Atmosphäre und die Möglichkeit, mit modernster Technologie zu arbeiten, schätze ich sehr.“ 

Elias befindet sich bereits im 3. Lehrjahr.
Elias befindet sich bereits im 3. Lehrjahr.

Ein Hightech-Sprungbrett ins Berufsleben

Mit der Doppellehre verbindet Infineon Tradition mit Zukunft: handwerkliches Können, moderne Technologien und ein Arbeitsplatz in einer Branche, die weltweit boomt. Wer sich für eine Lehre bei Infineon entscheidet, trifft eine Wahl, die Türen öffnet – für einen spannenden Job und eine Karriere, die alles andere als gewöhnlich ist.

Die Lehrlingsausbildung findet am Standort Villach beziehungsweise dem neuen Lehrlingscampus statt. Die Bewerbung ist online möglich, weitere Informationen zur Lehre bei Infineon: www.infineon.com/lehre-austria

(Bild: Infineon)

Infineon Technologies Austria AG

Siemensstraße 2

9500 Villach

www.infineon.com/lehre-austria

Auf Zukunft setzen
Infineon – Ausbildung, die Hightech bewegt
Krone Plus Logo
Wörthersee Extremtour
59-Jähriger nach Sturz: „So hart war es noch nie!“
Dachstuhl geöffnet
Brandalarm in Klagenfurter Innenstadt: Großeinsatz
Sturm in den Alpen
Orkanböen mit bis zu 155 km/h in Kärnten gemessen
Nach Rekordpleite
Padel statt Hüpfen: Trampolinpark ist Geschichte
Folgen Sie uns auf