Öffis in Kärnten

Mehr Verkehrsangebote: Ein Bezirk rückt zusammen

Kärnten
15.11.2025 05:00
Lurnfeld-Bgm. Gerald Preimel (1vl), sein Vize Siegfried Wohl (3vl), Sonja Raupl (2vl), ...
Lurnfeld-Bgm. Gerald Preimel (1vl), sein Vize Siegfried Wohl (3vl), Sonja Raupl (2vl), Verkehrsverbund, und Beate Sommer (4vl), Postbus, bei der Roadshow in Spittal am Bahnhof.(Bild: Felix Justich)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Optimierte Fahrpläne und mehr Verbindungen verkürzen Reisezeiten im Bezirk Spittal. Bei der Roadshow der Kärntner Linien informierten sich die Leute.

0 Kommentare

Die Stimmung in der alten S1 in Richtung Lienz ist entspannt bis heiter – man merkt, dass es bei den unzähligen Schülern und ein paar Pendlern ins Wochenende geht. „Freut ihr euch auf die neuen Fahrpläne?“ Verlegenes Lachen, die jungen Kärntner wissen nicht so recht, was sie mit der Frage anfangen sollen – bei der Roadshow in Spittal werden wohl sie nicht stehen bleiben, zu groß ist die Vorfreude auf die freien Tage.

Bei der Veranstaltung selbst sammelten sich Interessierte aus dem Bezirk und stellten den Experten von Verkehrsverbund und Postbus interessiert Fragen zu den neuen Anschlussmöglichkeiten und Mobilitätsangeboten. „Anfang nächster Woche werden dann die genauen Fahrpläne offiziell präsentiert, Informationen gibt es aber jetzt schon im Internet“, erklärt Beate Sommer, Postbus AG. „Grundsätzlich wird es einfach mehr Verbindungen geben.“

Auskünfte:

Am 21. November, gibt es in Gmünd am Hauptplatz ab 15 Uhr nochmals die Möglichkeit, sich über die neuen Fahrpläne zu informieren. Danach zieht die Roadshow ins Gailtal weiter.

Vor Ort informierten sich auch Spitzenvertreter der Gemeinde Lurnfeld – dort befindet sich ja die Endstation der neuen S1-Linie. „Wir müssen unseren Bürgern ja Bescheid geben können, was es in Zukunft für Angebote gibt“, betonten Bürgermeister Gerald Preimel und sein Vize Siegfried Wohl – besonders interessierte sie ein neues Mikro-ÖV-Angebot.

Ab Mitte Dezember werden im gesamten Bezirk kleine und große Busse öfter in die vielen Ortschaften fahren. Damit verkürzen sich viele Wege, rücken die Gemeinden und Menschen immer näher zusammen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

