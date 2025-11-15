Mehr Verkehrsangebote: Ein Bezirk rückt zusammen

Die Stimmung in der alten S1 in Richtung Lienz ist entspannt bis heiter – man merkt, dass es bei den unzähligen Schülern und ein paar Pendlern ins Wochenende geht. „Freut ihr euch auf die neuen Fahrpläne?“ Verlegenes Lachen, die jungen Kärntner wissen nicht so recht, was sie mit der Frage anfangen sollen – bei der Roadshow in Spittal werden wohl sie nicht stehen bleiben, zu groß ist die Vorfreude auf die freien Tage.