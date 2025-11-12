Mit der S-Bahn geht‘s direkt zum „Tor ins Mölltal“

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Dank Verlängerung der S-Bahn gibt es eine direkte Verbindung in den Osten.
Für den Bürgermeister der Gemeinde Lurnfeld, Gerald Preimel, war es keine große Überraschung, dass die S-Bahn ab Mitte Dezember bis zum Bahnhof Pusarnitz führen wird: „Die technische Ausstattung war schon da. Mich hat ja schon ein bisschen gewundert, dass der Bahnhof nicht während der Arbeiten bei der Tauernschleuse im Sommer für die Ausweichroute genutzt wurde.“ Stattdessen ging es zum Bahnhof Spittal.
Direktverbindung zur Koralmbahn
Von der 2700-Seelen-Gemeinde führen einige Busverbindungen weiter in die Region. „Wir sind stolz, dass jetzt die S1 von Wolfsberg bis zu uns fährt, wir somit eine gute Verbindung auch zur Koralmbahn ab Mitte Dezember haben“, so Preimel, der früher selbst bei den ÖBB beruflich tätig war.
Infos zu neuen Fahrplänen gibt’s am 14. November am Bahnhof Spittal-Millstätter See (ab 15 Uhr), und am 21. November in Gmünd am Hauptplatz (ab 15 Uhr).
Turbo für Gemeinde
Durch die stündlichen Verbindungen in Richtung Villach, Klagenfurt und weiter durch den Tunnel erhofft sich der Bürgermeister eine weitere Belebung der Gemeinde. Im Bereich des Gewerbeparks gäbe es noch Gründe, die für passende Projekte zur Verfügung stünden, und auch neue Wohnungen sind noch in Planung.
Doch erst müssen noch Koralmbahn und der neue S-Bahn-Fahrplan in Fahrt kommen – bei der Roadshow der Kärntner Linien wird sich auch Bürgermeister Preimel informieren.
