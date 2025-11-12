Mit der S-Bahn geht‘s direkt zum „Tor ins Mölltal“

Für den Bürgermeister der Gemeinde Lurnfeld, Gerald Preimel, war es keine große Überraschung, dass die S-Bahn ab Mitte Dezember bis zum Bahnhof Pusarnitz führen wird: „Die technische Ausstattung war schon da. Mich hat ja schon ein bisschen gewundert, dass der Bahnhof nicht während der Arbeiten bei der Tauernschleuse im Sommer für die Ausweichroute genutzt wurde.“ Stattdessen ging es zum Bahnhof Spittal.