Zutagegehen und der Nachtwächter der Bretterstadt

Heute, Sonntag, um 4 Uhr in der Früh haben die Obertilliacher schon gebetet; vom Rosenkranzsonntag bis zum Palmsonntag bitten sie die armen Seelen um Verschonung vor der Feuersbrunst – seit gut 700 Jahren ist ihnen der Rosenkranz eine Feuerwehr.
Die Statistik weist mit Stichtag 1. Jänner 2025 669 Einwohner für die Gemeinde Obertilliach in Osttirol aus – eine kleine Zahl von Menschen, die jedoch zahlreiche schöne und uralte Traditionen pflegen; beispielsweise das Zutagegehen. „Das ist ein jahrhundertealter Brauch, den es schon im 14. Jahrhundert gegeben haben soll“, weiß der „Post-Michl“ Michael Annewanter, der als Chronist von Obertilliach viel über die Geschichte der Gemeinde berichten kann.
