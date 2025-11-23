Zutagegehen und der Nachtwächter der Bretterstadt

Die Statistik weist mit Stichtag 1. Jänner 2025 669 Einwohner für die Gemeinde Obertilliach in Osttirol aus – eine kleine Zahl von Menschen, die jedoch zahlreiche schöne und uralte Traditionen pflegen; beispielsweise das Zutagegehen. „Das ist ein jahrhundertealter Brauch, den es schon im 14. Jahrhundert gegeben haben soll“, weiß der „Post-Michl“ Michael Annewanter, der als Chronist von Obertilliach viel über die Geschichte der Gemeinde berichten kann.