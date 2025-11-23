Neues Konzept stärkt Jugendliche für die Zukunft

„Ich will nicht mehr zur Schule gehen – ich möchte lieber arbeiten“, wünschen sich viele Jugendliche. Doch wo sollen sie das letzte Schuljahr absolvieren? Vor einem Jahr erarbeitete die WI’MO ein neues Schulkonzept für das neunte Schuljahr, um die Jugendlichen optimal auf ihre zukünftige Lehrstelle oder auf weiterführende Schulen vorzubereiten: die einhjährige Wirtschaftsschule.