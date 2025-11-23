Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuntes Schuljahr

Neues Konzept stärkt Jugendliche für die Zukunft

Kärnten
23.11.2025 10:00
Bei der Präsentation konnten die Schülerinnen und Schüler beweisen, dass sie fit für den ...
Bei der Präsentation konnten die Schülerinnen und Schüler beweisen, dass sie fit für den Arbeitsmarkt sind.(Bild: Leitsberger Birgit)

Ein neues Unterrichtskonzept für das neunte Schuljahr setzt auf Themenblöcke, Präsentationen und viel Praxis. Die „Krone“ war bei der ersten Präsentation der Schüler in der WI’MO in Klagenfurt dabei. 

0 Kommentare

„Ich will nicht mehr zur Schule gehen – ich möchte lieber arbeiten“, wünschen sich viele Jugendliche. Doch wo sollen sie das letzte Schuljahr absolvieren? Vor einem Jahr erarbeitete die WI’MO ein neues Schulkonzept für das neunte Schuljahr, um die Jugendlichen optimal auf ihre zukünftige Lehrstelle oder auf weiterführende Schulen vorzubereiten: die einhjährige Wirtschaftsschule.

Zwölf Gegenstände – Neun Themenblöcke
„Alle zwölf Fächer werden gebündelt und widmen sich über mehrere Wochen einem gemeinsamen Thema, anschließend gibt es eine Präsentation“, erzählt Direktorin Michaela Graßler stolz. So lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie sich bei Unternehmen oder künftigen Lehrherren überzeugend präsentieren können. Neun Themenfelder wie „Meine Bewerbung“, „Politik und Gesellschaft“ oder „Klima und Nachhaltigkeit“ stehen dabei im Laufe des Jahres auf dem Programm.

Die erste Präsentation der Schüler war selbstverständlich mit etwas Aufregung verbunden. „Wir wollen ihnen die Scheu vor dem Reden nehmen“, motiviert Graßler – und die Jugendlichen meisterten diese Herausforderung mit Bravour.

Die Jugendlichen referierten über Social Media.
Die Jugendlichen referierten über Social Media.(Bild: Leitsberger Birgit)
Konstantin Lin-Kraiger und Katharina Müller gehen in die einjährige Wirtschaftsschule der WI‘MO.
Konstantin Lin-Kraiger und Katharina Müller gehen in die einjährige Wirtschaftsschule der WI‘MO.(Bild: Christian Krall)
Zum Abschluss der Präsentationen sangen die Schülerinnen und Schüler „Ein Hoch auf uns“.
Zum Abschluss der Präsentationen sangen die Schülerinnen und Schüler „Ein Hoch auf uns“.(Bild: Leitsberger Birgit)

Gemeinsam mit den Lehrenden wurden Bewerbungsunterlagen erstellt, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihre weitere berufliche Laufbahn vorzubereiten. „Zweimal im Jahr gehen die Jugendlichen auch schnuppern, um Betriebe kennenzulernen“, so Graßler.

Spannende Vorträge über im Dialog
Bei der Präsentation zeigten sie, wie akribisch sie sich auf die Bewerbungen vorbereitet hatten: von der Bewerbungsmappe inklusive Video über den Umgang mit KI bis hin zu Höflichkeitsformen. „Eine schlechte Verhaltensnote wäre keine gute Werbung“, merken die Schüler schmunzelnd an.

Zitat Icon

Die Vielfalt der Themenblöcke hat mir richtig Spaß gemacht. Die neue Generation ist stark von Social Media geprägt, darüber haben wir viel gelernt.

Konstantin Lin-Kraiger, Schüler der WI‘MO

Bild: Christian Krall

Ob im Dialog oder als Einzelvortrag – die Jugendlichen stellten sich der Herausforderung, vor ihren Schulkollegen sowie vor externen Zuhörerinnen und Zuhörern zu referieren. „Und mit der richtigen Bauchatmung vergeht auch die Nervosität“, wird verraten.

Im Themenblock „Körper-Geist-Seele“ vermittelten die jungen Erwachsenen kompetent das Zusammenspiel des Ganzheitlichen und beschäftigten sich dabei sogar mit großen Denkern der Kirche. „Augustinus hat es voll drauf“, hieß es augenzwinkernd. Zwischendurch wurde auch in englischer Sprache vorgetragen. Die sehr gute Aussprache beeindruckte das Publikum.

Lesen Sie auch:
35 Lehrlinge begannen im September 2025 ihre Ausbildung bei der Kelag und der Kärnten Netz
Wärme für die Zukunft
Kelag startet neuen Lehrberuf Fernwärmetechnik
20.11.2025 · Bezahlte Anzeige
Großer Messestart
Warum Kärnten die Lehrlinge so dringend braucht
29.01.2025

„Ein Hoch auf Berufsorientierung“
Dem „Berufsdschungel“, dem viele junge Menschen heute oft überfordert gegenüberstehen, möchte die WI’MO ebenfalls entgegenwirken. „Wir versuchen, ihnen eine solide Berufsorientierung mitzugeben.“ Auffällig sei, dass der Burschenanteil in dieser Klasse sehr hoch ist, ist doch der Anteil an jungen Männern in der WI´MO eher gering

„Unser großes Ziel ist es natürlich, für jede Schülerin und jeden Schüler eine passende Lehrstelle zu finden oder – wenn jemand lieber weiter zur Schule gehen möchte – die geeignete Ausbildungsmöglichkeit zu entdecken. Wir sind jetzt im zweiten Jahr und merken: Es funktioniert“, erzählt die Direktorin. 

Zitat Icon

Durch die Themenblöcke kann man viel dazulernen, was man in der Zukunft wirklich braucht.  ‚Körper–Geist–Seele‘ hat mich bisher am meisten interessiert.

Katharina Müller, Schülerin der WI‘MO

Bild: Christian Krall

Zum Schluss stimmten die Jugendlichen den Hit von Andreas Bourani „Ein Hoch auf uns“ an: „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt.“ Genau das wünschen wir diesen jungen, motivierten Menschen auch für ihre Zukunft.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
179.262 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
131.130 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
118.234 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Neuntes Schuljahr
Neues Konzept stärkt Jugendliche für die Zukunft
Mann schwer verletzt
Lenkerin (56) kracht in Fußgängergruppe
Bereit für die Koralm
Märkte, Radeln und Wandern: Alles mit den Öffis
Krone Plus Logo
Rückkehr von Viveiros
So steht es um die Zukunft von KAC-Ass Herburger
Just4You
Nassfeld-Gewinnspiel: Das sind die Glücklichen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf